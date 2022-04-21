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【譚新強專訪】敵人的敵人未必是朋友　俄烏戰事中國可維和（有片）

21/04/2022

　　俄烏戰爭被稱為人類歷史上「The First Social Media War」，更徹底改變歐洲安全架構。美國一邊抓緊時間向烏克蘭提供新式武器，另一邊不忘在台海煽風點火，再批准對台灣9500萬美元軍售。此時此刻，中國應如何拆招？


　　中環資產投資行政總裁譚新強接受《經濟通通訊社》專訪時就指，中國的偉大之處就是和平崛起，必須保持此道德高地；未來要防止亞洲出事（爆發戰爭）的關鍵仍在歐洲，須知道，「敵人的敵人未必是朋友。」
　
邊境線4000公里，防飛彈向東
　
　　他直言，今次烏克蘭戰爭令中國慘被拖落水，而所謂「敵人的敵人是朋友」、「唇亡齒寒」、「三國志」其實早已過時。他解釋，如果說「敵人的敵人是朋友」，既然俄羅斯是美國的敵人，那麼中國就要撐俄？但英文有Geopolitics（地緣政治）一說，「第一個字叫地緣，打開地圖根本你的隔籬就是俄羅斯，從天生的地理環境來說，根本就無可能成為最好的盟友。」


　　中國駐美國大使秦剛的發言提及，中俄共享逾4000公里邊境。譚新強說：「如果處理得不小心，飛彈不向西，可能向東都得。」他又以敘利亞阿薩德政府與美國為敵，但同時又打擊伊斯蘭國為例，「難道你可以說美國的朋友是伊斯蘭國？敵人的敵人絕對可以是另一個敵人。」
　
敵人的敵人可以是另一個敵人，中俄關係須防止信息不對稱
　
　　他續指，三國時代魏蜀吳的結盟都是因時因勢，二戰時英國亦為對付納粹德國而跟蘇聯結盟，戰後再冷戰。「所以中國過去數周soft feet去撐俄羅斯，用一個比較正確的比喻，中俄關係好似adverse selection（逆向選擇），就好像保險業常見的asymmetric information（不對稱信息），來買保險的人知道的訊息多過你，所以騙了你。」


　　他坦言，中國的盟友主要是俄羅斯、北韓、緬甸、巴基斯坦等，「英文有句說話，with friends like that,who needs enemy，現在西方正正想將俄羅斯和中國釘在一起，叫做arc of autocracies（專政），中國是否想如此？這真的需要深思熟慮想清楚……唇亡齒寒？為何你就認為俄羅斯是唇，而你是齒呢？」
　
主持多邊和談，可一舉多得
　
　　譚新強建議，既然美國視俄羅斯為最大威脅，如果中國可以幫手止戰（俄烏戰事），將贏得不少功勞。他並引用一個概念「Kindleberger Trap」，即國際體系中無國家願意且有能力承擔領導責任導致的失序困境，指一個大國崛起某種程度肩負國際責任，「要provide public good，包括安全……如果中國好不願意去參與（調停），世界更加有可能爆發第三次大戰……中國應力促雙方（俄烏）盡快停火，之後可以主持一個多邊和談，談判得愈久愈好，最好是三五年、七八年，例如朝核六方會談，這既可buy time，和平發展經濟、科技，又能爭取道德高地，避免被歐美攻擊。」

 


 

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