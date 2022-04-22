【虛幣世界】比特幣42000美元遇阻力，美債美股一同下跌
22/04/2022
比特幣觸碰到42000美元關口後再度回吐，隔晚美股下挫，而美債價格下跌導致美債息率抽升。市場關注美國通脹問題，聯儲主席鮑威爾曾暗示5月將加息半厘，外媒報道指鮑威爾稱讚已故的前主席沃爾克於1980年代戰勝通脹，市場解讀為聯儲將大幅加息，觸法投資者情緒緊張。
加密貨幣普遍先跌後回穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報40598.05(美元．下同)，升0.29%(24小時比較．下同)；以太幣現報2996.42元，升0.43%；艾達幣報0.9160元，升0.66%；瑞波幣報0.7341元，升0.18%。
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票