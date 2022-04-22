再多17隻列美預摘名單中概股 理想知乎成震央 京東擬派息亦要跌

美國證劵交易委員會(SEC)昨日(21日)公布新一份中概股預定摘牌名單，當中包括理想汽車(02015)及今日在港首掛的知乎(02390)，隔晚美國中概股率先下挫，其中京東(09618)及百度(09888)都跌逾半成，阿里(09988)亦跌近4%，港股中概股自然難有運行，今日(22日)一開市即集體急挫，其中知乎破發低開逾兩成，理想汽車曾跌半成。另據報內地政府不滿網信辦對滴滴出行的處罰太輕，且納指昨急跌2%，縱使中證監再派定心丸，指中美審計監管談判進展順利，也難阻中概科技股下挫。

(知乎網頁截圖)

理想汽車知乎被列入 可於5月12日前提申辯

SEC昨日再將17間中概股公司列入「預摘牌名單」，為3月以來第五批，名單除有理想汽車及知乎外，另有貝殼、瑞幸咖啡、中比能源、尚乘集團、百世集團、中網載線、萬春醫藥、極光移動、中國食品、諾華家具、LOVARRA、Scientific Energy、Value Exchange International、澤爾西西醫療集團、Entrepreneur Universe Bright Group。這17隻股份可於5月12日前提交證據，以證明不具備被除牌的條件。



另據SEC網頁顯示，目前有11隻股份列入確定除牌名單，包括百勝中國(09987)、和黃醫藥(00013)、微博(09898)、富途控股、愛奇藝、百度(09888)、百濟神州(06160)、再鼎醫藥(09688)、盛美半導體、凱信遠達醫藥及Nocera。

(《開市Good Morning》節目截圖)

理想汽車：對公司實際經營無影響 中證監：談判順利有信心達協議

理想汽車回應指，被納入名單不等同於美國退市，根據相關法規企業如果連續三年未向美國開放審計底稿才會被限制美股交易，公司一直在積極尋找解決方案，根據國內外監管要求，積極配合審計底稿相關工作。公司又強調，已經在去年完成香港主要上市，兩地股票可以互換，美股投資人可隨時轉換為在香港持有，香港主要上市的上市地位不會受美股相關監管影響(和香港二次上市不同)，不會對公司實際業務經營有任何影響。知乎則指，公司已完成在香港的雙重主要上市，後續會密切關注進展，事件對知乎影響有限。

另中國證監會副主席方星海在昨晚博鰲亞洲論壇2022年年會「中國資本市場開放進行時」分論壇上表示，中美審計監管合作談判進展非常順利，很有信心在不久的將來達成協議。他又指，中美審計監管問題是核心，需要做一些安排，找到一個合情合理的安排不是簡單的事，不過中證監牽頭的中國談判團隊基本上每隔一星期與美方視像談判一次，逐步將細節落地，讓美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)合法合理地進行審查，相信關於監管的不確定性很快就會移除。

溫鋼城：關鍵看美國回應 京東跌至180元可考慮

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，中概股問題不只是內地說了算，關鍵在於美國，美國可決定讓不讓中概股上市，之前美國貿易代表戴琪言論較辣，中美談判能否成功還未知，而來自內地及中證監的消息就全屬正面。另值得關注的是，中概股早前已交了會計底稿，惟暫未收到美國消息，如美國對第一間交了底稿的公司言論較溫和，中概股危機才有機會解除，科技股才可望回穩。而消息料對理想汽車等車股只有短暫影響，更重要的是上海封城會否影響汽車生產及俄烏局勢扯高原材料價格。

至於京東考慮宣派特別現金股息，溫鋼城指，京東派息想留住股東，對一批投資者確有吸引力，尤其很多散戶不想於除淨前減持，不過京東近期股價走勢較弱，RSI跌至29步入超賣，200元大位已穿令人擔心，雖美儲局或於5月減息0.75厘或令科技股再受壓，但始終恒指已跌了三個星期，如持有京東可等反彈減倉，惟頸線210元料有較大阻力，未持有可跌至180元才考慮，160元止蝕。







在美上市中概股今日普遍受壓，知乎半日收報24.85元，較招股價32.06元低22.49%。理想汽車一度跌逾7%，半日跌2.72%報91.35元，小鵬汽車(09868)跌4.34%報95.85元，蔚來(09866)跌6.24%報138.2元，阿里跌2.22%報85.95元，京東最多跌5.43%至195.2元，半日跌0.78%報204.8元；百度跌2.85%報116元，嗶哩嗶哩(09626)跌3.4%報167.8元。至於其他重磅科技股，騰訊(00700)半日跌2.82%收報338.2元；美團(03690)曾跌5.59%至130.1元，半日則升0.44%收報138.4元；小米(01810)曾跌3.3%至11.14元，半日升0.17%報11.54元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉

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