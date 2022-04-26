【生財有道】綠債懶人包！息率幾多？同iBond有乜分別？

港府首次發行的零售綠色債券(04252)，第五波疫情下經歷延期過後，將在今日開始認購。究竟綠債同iBond有乜分別？可否在市場買賣？何時截止認購？現在綠債懶人包為你一一解答！

（iStock圖片）



為何叫綠色債券？

這次政府發行的叫「綠色債券」，並非跟以往的一樣叫通脹掛勾債券(iBond)，或銀色債券。那麼綠債同iBond有甚麼分別？分別就在於綠債設有特定的籌集資金用途。綠債發行所得的資金，會按照政府的《綠色債券框架》撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的綠色項目融資或再融資。

（政府資料文件截圖）

誰合資格認購？

一如iBond，持有有效香港身份證的18歲以上人士可以認購綠色債券。認購途徑包括配售銀行、證券行(如該行有提供認購服務)，及香港結算公司(如已擁有在該公司開立的投資者戶口)。

（政府資料文件截圖）

可不可以在二手市場買賣？

答案是可以的！雖然綠色債券設有特定的集資用途，但除此之外，實際上和iBond的結購分別不大，年期都是3年，每半年派息一次，派息率則與通脹掛勾；並可以在銀行或港交所(00388)二手市場買賣。

派息率如何釐定？



是次綠色債券的每次派息，息率以下列較高者為準:



1. 浮息，即最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值(準確至小數點後兩個位)

2. 定息，即最低息率(俗稱保證利息、保底息)。

因應外圍環境逐步收緊銀根，利率趨升，是次綠債最低年息率，已由原本的2厘上調至2.5厘。比去年發行iBond的2厘高。

零售綠色債券認購詳情

上市編號:(04252)

年期:3年

最低認購額:1萬元

發行總額:150億元(按認購情況加碼至最多200億元)

最低息率:2.5厘

認購日期:4月26日早上9時至5月6日下午2時

發行日期:5月18日

上市日期:5月19日

撰文：經濟通通訊社記者羅駿豪

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