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《嚟緊炒D乜》中國提振農業有戰略意義　宜趁低部署心連心化肥

22/04/2022

      中央近來經常在不同場合強調加大支持農業發展，本月國家主席習近平遠赴海南考察當地農業，提到種子扮演中國糧食安全的關鍵一角，「用自己的手攥緊中國種子，才能端穩中國飯碗，實現糧食安全」，並稱種業科技為具戰略意義的大事。另外，人民銀行行長易綱4月22日出席博鰲論壇時講話提到，中國貨幣政策首要維護物價穩定，只要確保糧食生產和能源供應，物價將穩定在合理區間。

 

　(心連心化肥網頁截圖)

 

穩定農產品進出口為重要策略


　　頻頻的振興農業口號刺激A股市場農業股及種業股大旺，即使未有實際重磅措施出台，亦令市場急不及待響應國家訊號指南針。從中央重要人物言論，以至近期世界市場狀況，亦不難明白中央政府要求抓緊發展農業原因。由早年中美貿易戰開打或更早以前大豆價格急升困擾中國，中央政府便一直有意振興自身的農產品供應，以防再受外力牽制。至近年中美角力顯著升溫，再加上俄烏戰爭引發小麥等農產品價格急升，更加強中央穩定自身供應以控物價的需求。對外方面，維持穩定供應，在「百麥騰貴」的環球市場中亦能為中國農產品增添競爭力，加強出口以成為重要戰略支持。

 

營收增長加快發布盈喜


　　但觀乎港股市場中農業板塊的選擇並不多，而旁支的化肥則有更多選擇。比起農產品股，化肥股處於農業更上游位置，振興農業期間亦更易獲得顯著刺激。心連心化肥(01866)3月底公布去年全年業績；純利12.94億人民幣，按年多賺2.72倍；毛利43.89億人民幣，按年增加逾98%；毛利率逾26%，較2020年度增加近4%。集團最新發布盈喜，預期今年首季淨利潤將較去年同期增加最少70%，主要由於集團九江複合肥項目等產業鏈投入運作，進一步釋放產能，另外主要產品尿素、三聚氰胺及甲醇需求亦明顯上升。


　　股價於盈喜公布後升至十幾年高位8.62元，此後受配股消息拖累回吐升幅，由8.62元至4月21日收市價計已回跌逾22%，日線圖14RSI亦降至40水平，短線宜吸納，初步上望7.43元，但中國的振興農業方向有利中長線部署化肥股。

 

心連心化肥今日(22日)升2.7%收報6.84元。(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：王嘉恒

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