【虛幣世界】美股急挫令加密貨幣走弱，比特幣受制於40000美元

隨著聯儲放「鷹」及美國通脹壓力，上周五美國股市急瀉，其中道指大跌近千點，納指亦跌逾330點，投資者信心減弱，加密貨幣市場亦一同下挫，比特幣於周末期間失守40000美元關口，BitBull Capital首席執行官Joe DiPasquale指出，比特幣最近未能鞏固42000美元，而這個關口對於繼續上漲的走勢很重要，並認為看 38000 美元作為支持位，42000美元仍然是一個強大的阻力位。

另外，有消息指，美國德克薩斯證券監管機構已向其指控欺詐的一項元宇宙投資計劃發出緊急停止令。德州證券委員會指控Sand Vegas賭場俱樂部、Martin Schwarzberger和Finn Ruben Warnke非法提供NFT，以在Sandbox、Decentraland、Infinity Void和NFT Worlds等虛擬世界場所創建虛擬賭場。目前該項目已從美國註冊的OpenSea中除名，有分析指這與美國SEC的「投資契約」的標準(Howey Test)有明顯衝突。



據經濟通據數顯示，比特幣現報39032.19(美元．下同)，跌1.06%(24小時比較．下同)；以太幣現報2878.80元，跌1.440.43%；艾達幣報0.866元，跌2.15%；瑞波幣報0.6804元，跌2.52%。



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