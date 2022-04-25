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加息預期升溫匯控卻急跌　業績恐受累地緣政治風險？　　

25/04/2022

　　美國聯儲局主席鮑威爾於上周再放鷹，暗示可能在5月議息加息半厘，市場更料6月將加0.75厘。聯儲局加息步伐加快，一眾銀行股股價卻未能受惠，今日(25日)隨大市全線下挫，其中將於明日(26日)公布首季業績的匯控(00005)有股東因應地緣政治風險上升，建議分拆亞洲業務，美銀雖指利率上升好處將於匯控業績中體現，但料錄得俄羅斯相關撥備，匯控半日跌逾4%。

 

 (資料圖片)

 

鮑威爾暗示5月或加息半厘　市場料6月將加0.75厘

 

      鮑威爾上周五(22日)在國際貨幣基金組織(IMF)的研討會再次放鷹，暗示可能在5月初的議息會議加息半厘，並表示之後可能需要類似幅度的加息以遏抑通脹，強調把較大力度的加息放在加息周期前期(front-end loading)值得考慮。彭博社形容這是鮑威爾迄今為遏抑通脹的最激進表態。

 

      利率期貨數據顯示，聯儲局將在5月加息半厘已毫無懸念，而根據CME Group的FedWatch Tool最新數據據，市場預計聯儲局將在6月升息0.75厘的可能性為94%，高於上周四(21日)的70%和再前一周的28%。至於7月再加息半厘的概率也在八成以上。數據反映市場預期聯儲局未來3次會議的加息幅度將在半厘至0.75厘之間。


有股東建議分拆亞洲業務　指在中國歐美間難採中立

 

　　另外，據外媒報道，有匯控積極股東指，管理層未能執行公司戰略，特別是成本方面，即達成營收目標。投資者基本上因政治風險而放棄全球銀行模式，所以他們將不會買入匯豐。他們支援管理層尋求辦法釋放亞洲業務價值，有業務分拆、分拆上市等各種選擇。分拆將允許投資者靈活決定他們對匯控亞洲和非亞洲業務的持股情況並進行獨立估值，並且幫助匯豐亞洲擺脫非亞洲業務帶來的負擔，員工的股票和期權估值會得到巨大提升，這也有助於吸引和留住人才。


　　該股東又批評匯控管理層無法實現2020年2月18日戰略升級公布的核心目標，並認為匯控將愈來愈難在中國、歐洲和美國間採取中間立場，而俄烏事件正好表明分拆的緊迫性，匯控在這事件上不可能採取中間立場。值得留意，匯控將於本周五(29日)於倫敦舉行股東周年大會。

 

美銀：利率上升好處將體現　惟料錄俄羅斯相關撥備

 

　　此外，美銀證券發表研究報告預計，匯控今年首季稅前盈利錄36億美元，按年下跌37%，期內將作2億美元與俄羅斯相關的撥備。利率上升所帶來的好處將於季內體現，隨著市場把加息反映在其股價，上調2024年每股盈利預測至1美元，預計2024年的盈利將較2021年的盈利高60%，另公司為通脹加劇環境中的主要受益者，於2024年公司或將實現12%的有形股本回報率，將目標價上調至65.7港元，重申「買入」評級。


　　惟美銀證券又指，今年首季香港抵押貸款趨勢走軟，雖然全球貿易強勁，但中國貿易受阻，下調今年亞洲貸款增長率2個百分點，香港和內地的防控措施將限制財富業務銷售。

 

20億美元回購計劃完成　將再斥最多10億美元回購

 

　　另方面，匯控上周三(20日)在倫敦再斥約4200萬英鎊(約4.3億港元)回購約783.79萬股，至此集團自去年10月展開的新一輪回購計劃完成，以平均價每股4.8128英鎊回購共約3.1億股以作註銷，代價總額約20億美元。而匯控早前公布年度業績時又提出將進一步回購最多10億美元股份，就是於上述20億美元回購計劃完成後展開。

 

      匯控半日跌4.34%收報51.8元，成交6.34億元。渣打(02888)亦跌3.52%報50.65元，恒生(00011)則跌0.78%報152元，中銀香港(02388)跌0.85%報29.25元，東亞(00023)跌1.7%報11.58元。

 

 (經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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