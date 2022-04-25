  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

比亞迪擬回購A股　惟不敵大跌市股價插半成

25/04/2022

      比亞迪(01211)(深：002594)公布擬斥最多18.5億(人民幣．下同)回購A股股份，在今日(25日)大跌市中一度只跌約1.6%，惟隨著大市愈跌愈急，縱使內地首季新能源車產銷數據理想，比亞迪早前發盈喜亦獲大行唱好，但最終仍隨其他車股急跌，收市跌約半成。

 

 (比亞迪網頁截圖)

 

擬斥最多18.5億人幣回購　免費送員工提高凝聚力


　　比亞迪公布，擬回購18億至18.5億元的A股股份，回購價格每股不超過300元，回購期限為自股東大會審議通過回購方案之日起不超過12個月。以回購金額上限測算，預計回購股份數量不低於616.67萬股，約佔總股本的0.212%；按下限測算，預計回購股份不少於600萬股，約佔總股本0.206%。以上限計，回購資金約佔去年底總資產的0.625%、約佔淨資產的1.946%，擁有足夠自有資金支付，回購的A股將全部用於員工持股計劃。

 
　　比亞迪同時公布《2022年員工持股計劃(草案)》，將通過非交易過戶等法律法規允許的方式，免費向員工持股計劃轉讓回購所得的公司股票，參與計劃總人數將不超過1.2萬人。有分析指，比亞迪此次推出「0元購」式員工持股在汽車行業並不常見。集團則表示，計劃是為促進公司長遠發展、維護股東權益，充分調動持有人的積極性和創造性，提高員工凝聚力和公司競爭力。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

大摩：市場欣賞公司營運韌性　 瑞信：受惠車價上漲目標價350元

 

　　另方面，比亞迪早前發盈喜，預期今年首季純利介乎6.5億至9.5億元，同比上升1.74至3倍。摩根士丹利發表研究報告指，公司指增長來自首季電動車銷量創紀錄所帶來的利潤，規模效益有助緩解成本上升，電動車業務為其亮點，而鑑於比亞迪部分生產工廠停工及電池或材料成本上漲等，投資者對首季預期顯著降低，市場可能仍欣賞公司的營運韌性，予目標價256港元及「與大市同步」評級。

 

      瑞信則稱，比亞迪首季業績基本符合預期，預計公司盈利能力將持續改善，主要得益於價格上漲，而產品結構改善，高價格和高利潤的「漢」車型將佔更高的銷量比例，維持「跑贏大市」評級，予目標價350港元。另安信國際指，比亞迪首季新能源汽車銷量創歷史新高，一定程度上對沖了上游原材料價格上漲帶來的盈利壓力，看好公司在新能源汽車領域全力以赴，維持「買入」評級，目標價340港元。交銀國際指其首季銷量增長強勁，預計全年這一勢頭將繼續，銷量增長將快於同業，目標價從277.19港元上調37.85%至382.11港元，維持「買入」評級。

 

中國信通院：首季新能源車產銷同比增1.4倍　市場滲透率19.3%

 

      此外，中國信通院公布，2022年一季度，中國新能源汽車產銷分別完成129.3萬輛和125.7萬輛，同比均增長1.4倍，總體保持良好發展勢頭，市場滲透率達到19.3%，其中3月份滲透率達到21.7%，較上月提高2.5個百分點，創歷史新高，對汽車行業的引領作用凸顯。


　　不過，中國信通院表示，近期國內多地出現大規模疫情，已導致部分新能源汽車工廠停產，疊加原材料價格繼續上漲導致整車價格上調，新能源汽車市場供需兩端面臨較大壓力。

 

溫傑：回購A股對H股幫助不大　跌至200元以下才考慮

 

      光大證券國際財富管理策略師溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，比亞迪回購A股對A股較利好，始終短期需求會增加，惟對H股幫助不大。不過，除比亞迪外，不需考慮買入其他電動車股，因賣車成績不算好，仍在虧錢；而比亞迪3月份汽車銷售成績仍標青，且將會推出新型號售價達30多萬人幣，突破以往定價範圍。他料比亞迪今年賣車或達150萬架，仍為行業首選。

 

     不過，溫傑指，比較令人擔心的是3、4月的封城行動對比亞迪短線銷售或會帶來影響，另成本價格方面尤其碳酸鋰價格對其影響較大，其刀片電池就主要用碳酸鋰，而鋰價由去年1月65000元飆升至現時492000元一噸，故股價跌至200元以下才可考慮，而歷史市盈率高達175倍，以現時市況也實在太貴。如接著沒有再封城，且達全年售150萬架以上目標，股價下半年料可見240至270元。

 

　　比亞迪收市跌5.27%收報219.4港元，成交13.63億港元。理想汽車(02015)跌8.4%報83.4港元，小鵬汽車(09868)跌7.25%報88.9港元，蔚來(09866)跌5.83%報130.9港元，吉利(00175)跌6.9%報10.8港元，廣汽(02238)跌4.77%報6.19港元，長汽(02333)跌8.94%報10.18港元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 




其他跌市相關新聞：
《外資精點》野村維持長汽「中性」評級，看好比亞迪籲買入
《Ａ股焦點》廣汽Ａ、長安跌約３％，擬共同收購雷諾所持俄企股份
《異動股》小鵬汽車（０９８６８）跌逾５％，報９１﹒０５元
《Ａ股焦點》比亞迪Ａ跌２％，擬１８億元回購Ａ股免費送員工持股
《異動股》比亞迪低開近２％，擬最多１８﹒５億人幣回購Ａ股

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

147.300

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

85.900

異動股

03968

招商銀行

45.850

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 147.900
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.200
  • 03968 招商銀行
  • 45.850
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.600
  • 00005 滙豐控股
  • 49.800
股份推介
  • 01800 中國交通建設
  • 4.250
  • 目標︰$4.60
  • 01193 華潤燃氣
  • 29.800
  • 目標︰$32.40
  • 02138 醫思健康
  • 8.080
  • 目標︰$8.40
  • 00941 中國移動
  • 51.950
  • 目標︰$59.30
  • 00636 嘉里物流
  • 17.340
  • 目標︰$22.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 337.400
  • 00005 滙豐控股
  • 49.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.200
  • 00941 中國移動
  • 51.950
  • 00388 香港交易所
  • 324.200
報章貼士
  • 02319 蒙牛乳業
  • 43.100
  • 目標︰$46.00
  • 06909 百得利控股
  • 4.500
  • 目標︰--
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.080
  • 目標︰$12.00
熱炒概念股
即時重點新聞

26/04/2022 12:02  【匯控季績】匯控首季列帳基準稅前利潤按年跌28％至42億美元

26/04/2022 10:04  【新冠肺炎】林鄭:無意再放寬外防輸入，9間隔離酒店改檢疫酒店

26/04/2022 09:57  【新冠肺炎】林鄭：5月放寬第二階段社距，長幼疫苗接種率不理想

26/04/2022 09:25  恒指高開119點，科技股造好，阿里、美團漲逾2%

26/04/2022 09:20  【聚焦人幣】人幣中間價續貶681點刷逾一年低，報6.5590

26/04/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９﹒３億人幣，買美團沽中海油

26/04/2022 08:29  【大行炒Ｄ乜】六行降長汽目標價，中銀摩通看１２﹒５元最低

22/04/2022 18:19  《嚟緊炒Ｄ乜》中國提振農業有戰略意義，宜趁低部署心連心化肥

專題透視

新聞>財經熱話

績後大行看法分歧惟新能源車受惠國策　長汽股價飆逾半成　

新聞>專訪

【陶冬專訪】聯儲勢猛烈加息　惟這輪加息卻難以持久（有片）

新聞>香港要聞

【新冠肺炎】林鄭：下月增檢疫酒店涉3千房　未到時候做全民檢測
品味生活
生活

缸邊隨筆．石鏡泉

大戶沽沽沽

美女中醫．譚莉英

眼周細紋顯老態！側睡、托頭，4個情況易令皺紋出現！針灸都可擊退眼紋？

玩樂 What’s On

Chill Club年度推介｜教主Anson Lo爆冷奪男金！許廷鏗演出時竟出現神秘男聲？ERROR 阿Dee燈牌最搶眼？4個必看頒獎禮亮點（附完整得獎名單）
DIVA CHANNEL

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

英國的後花園——湖區：華茲華斯心中的詩情，威廉.透納眼中的畫意

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

岳敏君展覽「拈花一笑」：如回聲般的筆觸，在藝術的洪流裏，留存延綿的餘音

時裝延想．Nadia Tang

4部必看的時尚電影：從當中服飾到時尚歷史，尋找生活的藝術靈感
健康好人生 Health Channel
農藥殘留｜美國最骯髒蔬果排名出爐！邊款水果連續7年蟬聯冠軍？哪3種蔬果並列第三？牛油果最乾淨？（附清洗蔬果小貼士）
WFH都有副作用？「周一抑鬱症」加劇！返工前情緒繃緊、瞓得差要睇醫生
轉天氣鼻塞、流鼻水！你係「肺虛」、「脾虛」定「腎虛」鼻敏感？按穴位+焗茶即時紓緩
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2022 13:52
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2022 13:52
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2022 13:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/04/2022 13:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話26/04/2022
績後大行看法分歧惟新能源車受惠國策　長汽股價飆逾半成　
專訪26/04/2022
【陶冬專訪】聯儲勢猛烈加息　惟這輪加息卻難以持久（有片）
香港要聞26/04/2022
【新冠肺炎】林鄭：下月增檢疫酒店涉3千房　未到時候做全民檢測
大行報告26/04/2022
【大行炒D乜】再有券商削招行目標價　click入嚟睇下
開市Good Morning26/04/2022
黃瑋傑料港股於期指到期後趨穩　短期19873分好淡
生財有道26/04/2022
【生財有道】綠債懶人包！息率幾多？同iBond有乜分別？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金