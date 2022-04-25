【陶冬專訪】拉動圓匯的兩大勢力：渡邊太太和X因素

日圓對美元匯率，今年以來貶值了11.5%，3月中以來貶值速度明顯加快，打破了過去50年日圓的歷史記錄。

瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士在接受《經濟通》專訪時說：「拉動日圓匯率的有兩大勢力，渡邊太太和X因素。」

渡邊太太

原來，渡邊太太是泛指在日本積極搬動儲蓄的中產家庭主婦，她們作為一個群體，對於日圓匯率有重大的影響。日本典型中產家庭中，先生工作、掙錢，太太料理家務、理財。先生每年收到兩次花紅，是普通家庭理財活動的集中時段。由於日本的儲蓄已經很長時間接近零利率了，渡邊太太們熱衷尋找高息的外幣儲蓄，媒體上有很多投資推介，太太們之間也有交流。

陶冬說，每當渡邊太太們集群將日圓儲蓄搬家到美元儲蓄、加元儲蓄、澳元儲蓄、新元儲蓄，日圓匯率便有大的波動，甚至影響到全球資金流向。

全世界都接近零利率後，渡邊太太的活動曾經沉寂一時，但是最近又開始活躍了，這次是申購海外基金，尋求海外更好的投資機會，尤其在美股上。每個渡邊太太的儲蓄額都不是很大，但是勝在一起聽投資建議，一致行動給匯率帶來呼嘯式衝擊。

X因素

至於X因素指的是機構外匯交易員的槓桿操作。陶冬指出，日圓便宜、匯率穩定，所以一直被當作套利交易的借貸貨幣。

借日圓炒股票、做大宗商品也很常見，所以市場好的時候，更多人借日圓，日圓匯率往往下跌；市場出現大的動盪，交易員清倉位，將資金轉回日圓，日圓匯率就升。這也是為甚麼日圓被稱為是避險幣種。

俄烏衝突和聯儲政策一度帶來的不確定性，已經變得清晰了，交易員重新加槓桿做套利交易，這個動作實際上是沽空日圓，於是日圓匯率近來急跌。

另外，除了基本面因素，日圓下跌離不開日本央行的縱容。

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