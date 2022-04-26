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黃瑋傑料港股於期指到期後趨穩　短期19873分好淡

26/04/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　內地歷來首降外匯存款準備金率，意圖緩解人民幣貶值壓力。不過，觀乎離岸人民幣隔晚於消息後的反應，短暫升過後回軟，亞洲早段仍在6.57徘徊，似乎效力不太大，為何人民銀行出此下策？另一邊廂，國務院推出20項措施谷消費，當中包括新能源車下鄉。在疫情未受控之下，政策仍然著眼於汽車行業，行業的負面因素會否未完全反映？匯控(00005)今日（26日）將公布首季業績，上日（25日）有傳有股東據報建議匯控一拆二，如何解讀？

 

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