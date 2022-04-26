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績後大行看法分歧惟新能源車受惠國策　長汽股價飆逾半成　

26/04/2022

     長城汽車(02333)(滬：601633)近日公布今年首季業績，雖純利跌0.34%銷量降16%，惟單車均價及利潤同比增長，績後有多間大行下調目標價，其中摩通只看12.5港元，但亦有大行唱好，其中大和更予目標價35港元，加上國務院鼓勵開展新能源車下鄉，長城汽車股價今日(26日)亦隨一眾車股飆升，半日升逾半成。

 

 (長城汽車網頁截圖)

 

首季純利跌0.34%銷量降16%　單車均價及利潤同比增長

 

      長城汽車首季純利16.34億元(人民幣．下同)，按年跌0.34%，連續3個季度下滑，之前兩個季度分別下滑35.82%和1.72%；營業總收入336.19億元，按年升8.04%。


      長城汽車首季銷量也出現下滑，累計銷量為28.35萬輛，同比下降16.32%，其中哈弗品牌銷量為16.68萬輛，同比下降25.13%；長城皮卡銷量為4.3萬輛，同比下降27.68%；而WEY、歐拉及坦克品牌則分別同比增長22.34%、10.01%、79.80%。不過，單車平均售價及利潤實現同比增長，首季單車均價為11.9萬元，同比增長29.12%；單車平均利潤為0.46萬元，同比增長16.62%。

 

野村：料今年銷量遠低於公司目標　摩通：目標價降至12.5元

 

　　野村發表研究報告指，長汽首季純利按年跌0.3%，符合其過去一年的盈利軌跡。產品組合改善導致平均售價提高，緩解了零件短缺及成本壓力的負面影響，毛利率按年提高2.1個百分點至17.2%，而對集團的戰略決策持樂觀態度，該戰略為將品牌升級，推出售價15萬元以上的全新高價車型。不過，知名品牌的中端市場競爭激烈，將從2023年開始對集團的銷量和均價產生更明顯影響，預期今年銷量為155萬輛，遠低於管理層提出的190萬輛目標，惟受產量逐步正常化和新車型推出的推動，下半年有潛在的銷售回升，維持「中性」評級及目標價15.3港元。

 

　　另摩通亦維持「中性」評級，目標價由15港元降至12.5港元；中銀國際維持「持有」評級，目標價由23港元大削至12.5港元。

 

大和：料今季銷量回升成股價催化劑　予買入評級目標價35元

 

　　不過，大和重申長汽「買入」評級，目標價35港元，指其首季毛利率及經常性淨利潤勝於該行及市場預期，平均價格改善成為主要增長動力。截至3月底，累計等待交付訂單20萬輛，公司維持今年的車型推出計劃不變，並認為疫情期間零件供應鏈及芯片短缺是短暫。

 

　　大和維持長汽今年汽車銷量167萬輛的預測，即同比增三成。基於產品組合持續改善，故對集團盈利能力更有信心，預期今季銷量會回升，將成為未來幾個季度股價向上的催化劑。

 

安信國際：今年多款產品上市　惟目標價降至24元


　　安信國際則稱，長城汽車受原材料漲價、芯片短缺、疫情等因素影響，首季產銷量及業績承壓，預計行業好轉需要等到5月。惟今年公司有多款產品即將上市，第二及第三季公司將推出哈弗酷狗、WEY圓夢、坦克700、歐拉芭蕾貓、閃電貓、朋克貓、沙龍機甲龍等多款重量級車型，新品周期全面發力高端向上，繼續全面向電動智能化服務型車企轉型，維持「買入」評級，目標價下調至24港元。

 

　　招商證券亦維持長汽「買入」評級，目標價21港元，短期關注疫情和缺芯影響，惟5月疫情負面影響有望改善，而2022年是公司產品大年，新車密集上市，將進一步提升單車售價。平安證券亦維持長汽「強烈推薦」評級，指公司正處於強勁新品周期，短期遇到的困境不改長期發展潛力。


    另中信證券雖維持長汽「買入」評級，惟目標價由28港元降至20港元；大華繼顯同樣維持「買入」評級，目標價則由21.5港元降至20港元；建銀國際維持「跑贏大市」評級，目標價由19.1港元降至18.1港元；華泰維持「買入」評級，目標價由23.69港元降至21.43港元。

 

國務院鼓勵開展新能源車下鄉　黃瑋傑：疫情令政策作用打折扣

 

　　另方面，國務院辦公廳昨日發布《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，當中包表明以汽車、家電為重點，引導企業面向農村開展促銷，鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉，推進充電樁(站)等配套設施建設。

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，內地用汽車谷消費主要因其在零售消費方面佔比高，一年賣2000幾萬部車，但如疫情持續仍導致缺芯及影響原材料價格上升，令某些生產基地工廠要停工停產，就算有政策令更多人想買車，但產量不足供應不及，作用也大打折扣，乘聯會亦公布4月乘用車銷量同比跌逾三成，其中因生產受干擾影響，同時很多4S店因封控要關店，根本去不到試車買車，亦令政策作用打折扣。

 

       長城汽車半日升6.09%收報10.8港元，比亞迪(01211)升4.74%報229.8港元，吉利(00175)升4.82%報11.32港元，理想汽車(02015)升8.57%報90.55港元，小鵬汽車(09868)升9.9%報97.7港元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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