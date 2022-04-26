【新冠肺炎】林鄭：下月增檢疫酒店涉3千房 未到時候做全民檢測

行政長官林鄭月娥表示，自從4月15日舉行抗疫記者會後已有10天，近10日新冠疫情逐趨穩定，沒有再突破3位數。而昨日確診431宗，比4月15日的946宗下跌多於一半，香港疫情指標可觀地下降，包括污水監測、強檢發現確診個案等；而4月17日港大即時有效繁殖率為0.4736，至今仍沒有反彈；至於時點確診比率，在1萬人之中有8人確診。此外，仍留醫新冠病人有2002名病人，而留醫ICU的人數有16人，比4月15日已大幅下跌。

（新府新聞處）

林鄭表示，以下的工作已逐步恢復常態，包括學校分階段恢復面授課堂，逾600間學校，即31.5萬名學生可以回校上學，中學文憑試如期開考，有30名考生在竹篙灣考試。第一階段放寬社交距離措施亦於4月21日順利推出。



「一老一幼」接種率不理想



林鄭又指，5月仍有重要決定，包括第二階段社交距離措施放寬，以及中學文憑試結束後，可以讓中學生復課。不過她認為市民在疫苗接種率方面仍要繼續加把勁，特別是「一老一幼」的群組，70歲或以上首針接種率只有74%，3至11歲首針接種率只有66%，共有約40萬人仍未打針，呼籲長者、小朋友的家長都盡快安排他們打針。



沒有計劃再放寬出入境限制



被問到是否可以進一步或提早放寬社交距離措施，林鄭表示過去兩年抗疫期間，持續監察情況，要在公共衞生、經濟及市民生活中取得平衡，不時調整政策，繼續分階段放寬社交距離措施。她又說，目前沒有計劃再放寬出入境限制或禁制。



9間隔離酒店改為檢疫酒店

（新府新聞處）



至於社區隔離設施方面，林鄭表示，中央援建後的能力已經很足夠，早前已宣布會交還兩個公共屋邨3棟大廈、兩個原因未入伙的過渡性房屋等；另有部分設施已改變用途，包括供文憑試考生在竹篙灣考試。



林鄭又指，由於5月1日起可讓非港人抵港，近日看到有很多人預訂隔離酒店，有六至七成的酒店房間已被預訂，故會重新檢視原本用於隔離設施的酒店改為檢疫酒店，當局打算再另外9間共3000多間房改為檢疫酒店。



尚未時候決定是否全民檢測



被問到是否仍有需要做全民檢測，林鄭就指，政府制訂防疫措施時，要考慮對社會經濟發展的影響、市民接受程度和公共衞生需要，現階段「未係時候可以作實在的決定」，仍要監察情況，在適當時候必定會公布決定。



撰文：經濟通採訪組





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