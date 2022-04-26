《神州經脈》外匯存準率調降人幣反彈 北京篩查擴圍滬指失二千九

經歷周一（25日）股災，滬深股市周二（26日）再坐上了過山車，滬綜指指數振幅達到2.71％。早段多板塊領挫破功，滬綜指早盤曾跌逾1％穿二千九，其後維穩力量浮現，地產、白酒、基建等板塊拉漲帶動滬指半日收升0.9％，不過午後市況快速轉下，軍工、券商、電腦設備等板塊更在下午2時後崩盤，暴跌約半成，保險、有色、汽車、半導體板塊集體走低，市場無力維穩，滬綜指全日跌幅擴大至1.44％，收報2886.43點，再穿二千九，累計滬指兩日跌幅達到6.49％，盤中低見2878.26點，刷新2020年6月以來新低。深成指周二更跌1.66％，創業板指則跌0.85％。

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兩市全日成交8388億元（人民幣．下同），按日減少6.5%，不過資金從陸股通逆行淨流入15.43億元。



上海本輪新冠疫情已令市場運作停擺一個月，並陷入大範圍混亂狀況。標普全球評級25日表示，上海穩健的經濟狀況和強勁的財政表現可使其抵御疫情封控帶來的影響。標普全球評級分析師朱素徵表示，預計管控放鬆後經濟活動將很快恢復。不過，如果實行激進的財政政策，上海市的財政狀況和債務水平恐將惡化。



今日新聞精選



1. 內地周一新增本土及無症狀近1.8萬例。據《財新》周刊統計，目前全國有20多個城市處於封控狀態。其中，上海新增感染回落至1.7萬宗，連續三天回落。國務院副總理孫春蘭4月24日至25日繼續在上海調研指導疫情防控工作時指出，當前上海疫情形勢總體穩中向好，但基礎還不牢固，不能有絲毫僥幸鬆勁，要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖。北京通報，4月25日新增32例本土確診病例和1例無症狀感染者。北京市政府新聞發言人徐和建表示，在朝陽區已經開展核酸檢測基礎上，進一步擴大區域篩查範圍。26日－30日，對東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區11個區進行三輪核酸檢測。此外，國藥集團旗下中國生物北京生物製品研究所奧密克戎（Omicron）變異株新冠病毒滅活疫苗獲得國家藥監局頒發的臨床批件，成為全球最早獲批進入臨床的奧密克戎株滅活疫苗。



2. 就近期金融市場出現波動，人民銀行有關負責人接受官媒《金融時報》採訪稱，關注到近期金融市場出現一些波動，主要受投資者預期和情緒的影響。當前中國經濟基本面良好，經濟內生增長潛力巨大，防範化解金融風險取得實質性進展。金融系統支持物流暢通和促進產業鏈供應鏈穩定，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。按照市場化、法治化、國際化方針，穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作，促進平台經濟健康發展。人行將加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度，特別是支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶，支持農業生產和能源保供增供，推出科技創新再貸款和普惠養老專項再貸款，增加1000億元再貸款支持煤炭開發使用和增強儲能，增加支農支小再貸款和民航專項再貸款，保持流動性合理充裕，促進金融市場健康平穩發展，營造良好的貨幣金融環境。



3. 天津2022年首輪集中供地近日收官，當地的土地市場仍未見起色。首輪集中供地共30宗地塊，當中有15宗因故停牌，9宗流拍，只有6宗成功成交，當中5宗都是以底價成交，只有1宗為地產商通過搖號方式摘得，地塊總價1.59億元，溢價率15％，為唯一一宗「拍」出去的地塊。天津集中土拍的土地總成交面積48.6萬平方米，總成交金額約43.48億元，相比去年的首輪土拍，分別下降了83％和91％。在天津首輪供地爆冷同日，杭州土拍氣氛火熱，南北形成強烈對比。浙江杭州首批集中供地收官，60宗地塊中有1宗流拍，其餘59宗成交。成交地塊中的23宗競買價格觸及政府設置的最高限價，佔地塊總數的38.33％。參與競買拿地的主要為本土房企和國企。60宗地塊總佔地面積256.61萬平方米，起始總價為797.87億元，成交總價為826.76億元，平均溢價率為6.41％。



4. 國家市場監管總局印發通知，部署開展2022年反不正當競爭專項執法行動，聚焦重點，規範競爭，推進建設全國統一大市場。專項執法行動突出五個重點：突出重點領域，聚焦民生和新消費、重要商品和要素市場、新經濟等領域的競爭秩序。突出重點行業，聚焦早教、中介、第三方測評、醫美植發等行業亂象問題。突出重點商品，聚焦「保健」產品、農產品、防疫用品等重要商品。嚴厲打擊仿冒混淆、「口碑」營銷、商業賄賂、「二選一」等不正當競爭行為，著力營造放心消費環境，維護公平競爭市場秩序。此外，國家煙草專賣局發布《關於促進電子煙產業法治化規範化的若干政策措施（試行）》，其中提到，要調整完善產業結構，嚴控新增產能，合理控制產能規模，防止產能過剩，引導不適應市場競爭的企業有序退出。煙草專賣局提到，建立對電子煙企業境內外首次公開發行股票並上市申請進行前置性審查制度。



5. 內媒《財聯社》引述業內人士透露，銀保監資金部近日向各保險公司、保險資管公司發函，明確保險資金存款銀行的資質要求，保險資金應選擇「最近三年未發現重大違法違規行為」的商業銀行作為存款銀行。其中，「重大違法違規行為」是指商業銀行存在被監管部門通報的重大違法違規股東；無故拖延、拒絕支付存款本金和利息；非法查詢、凍結、扣劃存款；工作人員貪污、挪用、侵佔本銀行或客戶資金；存在金融詐騙、破壞金融管理秩序等情況。通知同時明確，某一分支機構及工作人員存在上述情況的，總行及其他分支機構不受影響。



6. 中國電力企業聯合會25日發布《2022年一季度全國電力供需形勢分析預測報告》。數據表明，一季度煤價仍然高企，清潔能源發電量均有不同程度增長。一季度，全國全社會用電量2.04萬億千瓦時，同比增長5%，比2021年同期兩年平均增速降低2個百分點，比2021年四季度同比增速提高1.7個百分點。從具體數據來看，一季度，全國規模以上電廠發電量1.99萬億千瓦時，同比增長3.1％，其中，規模以上電廠水電、核電、火電發電量同比分別增長12.7％、6.9％和1.3％，今年以來降水形勢較好拉動水電發電量快速增長。一季度，全口徑併網風電、併網太陽能發電量同比分別增長5.7％和21.7％。值得關注的是，一季度全口徑煤電發電量同比增長1.9％，佔全口徑總發電量比重為62.8％。《報告》還顯示，電煤價格總體高位上漲，煤電企業仍大面積虧損。



7. 人行周一晚宣布降低外匯存款準備金率1個百分點至8％，離岸價格曾應聲大幅反彈，脫離一年半低位。不過人幣中間價連續第五日下挫，周二再瀉681點，刷2021年4月2日以來逾一年新低；即期匯率（CNY）亦低開76點，但隨著A股股市回穩，即期由跌轉升，盤中最多彈284點子報6.5260；全日則漲71點，收報6.5473，止步五連貶，暫時脫離逾一年低位。交易員稱，人幣後續走勢將取決於結匯盤會否增多及市場對經濟增長擔憂是否緩解。市場仍期待更多實質性穩增長措施出台，密切關注月末將召開的政治局會議。野村認為，下調存準將給國內銀行體系注入105億美元，對外匯流動性影響非常有限，此次行動意在發出政策信號，即人行認為上周人民幣兌美元的貶值太快。而中國堅持新冠清零政策、一蹶不振的房地產業和下降的出口增速都決定了人民幣依然有貶值的空間。該行預測，人行未來幾個月還會出手干預人民幣下跌，包括年底前再次下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點。



撰文：經濟通中國組

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