熊麗萍：觀望基建到位 相關股宜短炒首選海螺水泥！

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

國家主席習近平主持召開中央財經委員會，提出要穩定市場信心，加強多項基礎設施建設，能否推大市一把？預計哪些行業最能受惠？贛鋒鋰業(01772)公布今年首季多賺逾6倍，不過近期碳酸鋰價格回落，會否有礙將來盈利增長？匯控(00005)昨日（26日）公布季績後跌4%，隔晚ADR折合港元收報46.83元，仍較上日本港收市價低2.67元，跌跌不休是警號還是買入機會？

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