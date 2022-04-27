《午市前瞻》恒指19500料有支持 贛鋒鋰業短線目標110元

恒生指數半日收報19952，升18點或0.09%，主板成交647.78億元。恒生中國企業指數報6783，升36點或0.53%。恒生科技指數報3963，升48點或1.23%。

恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及招商銀行(03968)；美團收報152.4元，升7.1元或4.89%，成交38.29億元；騰訊控股收報335元，跌0.8元或0.24%，成交34.35億元；招商銀行收報44.25元，跌0.45元或1.01%，成交18.37億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及招商銀行。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW(09988)；阿里巴巴-SW收報84.65元，跌0.25元或0.29%，成交11億元。 恒指今早低開211點，科技股普跌，騰訊(00700)跌逾1%，百度(09888)跌近2%，阿里(09988)及美團(03690)跌幅不足1%，萬國數據(09698)跌幅則接近3%。其後恒指逐步收復失地，且一度倒升數十點，高位曾見19964點。

(資料圖片)

美股持續大跌 恐慌指數急升

市場對聯儲局的加息預期持續升溫，加上北京採取部分封控措施、俄羅斯核武威脅、聯儲局幅加息的前景、奇異等企業盈利預測遜於預期，以及全球經濟放緩的擔憂影響，導致隔晚美股沽壓沉重，VIX恐慌指數急升逾24%，美債殖利率續沉，在微軟和 Alphabet 財報公布前，科技股大殺四方，四大指數收盤慘烈。隔晚美股大跌，道指跌809點或2.38%，收報33240點；標普500指數跌120點或2.81%，收報4175點，納指更大跌514點或3.95%，收報12490點。

俄羅斯停止供氣歐洲支持油價



俄羅斯外長拉夫羅夫警告存在「嚴重而又現實」的核戰爭危險，甚至會爆發第三次世界大戰， 資金流入美元避險，亦是美元持續走強的原因之一，美匯指數突破102，高見102.36，再創逾兩年高。金價未見受惠市場避險情緒升溫，相信主要是美國已進入加息周息，利率上升不利金價，現貨金及期金僅在1900美元邊緣徘徊。

此外，波蘭國有天然氣公司表示已接獲俄羅斯天然氣公司通知，將於當地時間今早開始，停止透過亞馬爾管道向波蘭輸送天然氣。保加利亞能源部亦表示，國有天然氣公司亦收到俄羅斯天然氣公司通知，將從今天停止供氣。

恒指今早低開211點，科技股普跌，騰訊(00700)跌逾1%，百度(09888)跌近2%，阿里(09988)及美團(03690)跌幅不足1%，萬國數據(09698)跌幅則接近3%。其後恒指逐步收復失地，且一度倒升數十點，高位曾見19964點。

俄國停止向歐洲供氣消息支持油價回升，三桶油開市普遍造好。中海油(00883)升逾2%，報10元，最高升至10.2元；中石油(00857)升0.5%，報3.71元，最高曾見3.75元；中石化(00386)亦升逾0.5%，報3.83元，最高曾見3.85元。

恒生減派息拖累股價下挫逾5%



恒生(00011)公布，派發2022年度第一次中期股息每股0.7元，較去年同期派發的1.1元按年減少36.4%。恒生股價跌逾5%，位列藍籌股跌幅榜首，最低見138.2元。匯控(00005)跌幅亦超過3.4%，最低見47.25元。

匯控上日公布，截至今年3月底止，首季列帳基準稅前利潤41.66億美元，按年跌27.9%，每股基本盈利0.14美元。第一季經調整除稅前利潤47.06億美元，按年跌25.1%，勝預期，以年率計之平均普通股股東權益回報率為6.5%。匯控表示，現時不擬於今年內恢復按季派息，未來數年將繼續檢討是否恢復，明年2月公布2022年業績時或之前再交代最新情況。

溫鋼城: 復星醫藥宜炒波幅為主





恒指低開211點報19723，早段曾回升近50點。iFast Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，今個星期港股料在19500點水平有支持，惟美國聯儲局將於下周三及四(5月4及5日)議息，而市場普遍預期今次聯儲局加息會因應國內通脹持續升溫的問題，變得較為進取，而過去經驗反映加息力度過大，股市會首當其衝，加上中概股在美國面臨退市的陰霾尚未明朗，港股在5月初的走勢會較弱，可能要到議息後才會改善。



贛鋒鋰業(01772)今天公布業績，首季多賺逾6倍，股價高開逾1%，早段曾升逾6%，逐步向上收復90元。溫鋼城表示，市場預期贛鋒鋰業全年盈利增長1倍，而今年首季已經賺逾6倍，業績表現令人滿意。他又指，股價早前不斷回落，主要受殺估值影響，今天有業績沖喜，短線目標可留意110元。不過，他提醒投資者不可忽視鋰價持續高企的因素，收穿78元要止蝕。



至於復星醫藥(02196)首季少賺45%，股價低開逾5%，早段一度回落近10%。溫鋼城指出，即使不乏復星醫藥出產的疫苗獲採用，但首季盈利按年下跌，隨住疫苗接種率不斷提高，疫苗需求未必大幅提升，相信集團未來盈利增長空間不大。他認為，復星醫藥短期會處橫行格局，建議投資者部署時，宜在26至36元之間炒波幅。

贛鋒鋰業周一低見78.65元後逐步收復失地。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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