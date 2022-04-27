港交所績差符預期 高盛籲買入看$520 大摩看$430

港交所(00388)今日(27日)中午公布今年首季業績，純利按年跌31%，收入減21%，日均成交跌35%，新股集資額銳減89%，惟業績差早已在市場預期內，股價之前已跌得低殘，績後大摩予目標價430元，高盛更維持「買入」評級及予目標價520元，港交所股價靠穩。

(資料圖片)

首季純利按年跌31%收入減21% 日均成交跌35%

港交所截至今年3月底止，首季純利26.68億元，按年跌30.5%，基本每股盈利2.11元。期內收入及其他收益46.9億元，較去年同期所錄得的新高紀錄下跌21%，按季跌1%；營運支出11.78億元，按年升7%；EBITDA為34.73億元，按年跌28%。

公司資金的投資虧損淨額為1.04億元，去年同期錄收益2.19億元，源於集體投資計劃的公平值虧損淨額1.89億元，反映全球股票及固定收益市場的估值下跌。首季日均成交金額為1465億元，按年跌35%，按季升16%。

滬深港通收入及其他收益跌13% 新股集資額減89%



期內滬深港通收入及其他收益為6.41億，按年跌13%，北向及南向交易平均每日成交金額分別為1059億元人民幣及355億元。債券通方面，北向通平均每日成交金額創339億元人民幣的季度新高，較去年同期上升34%。於今年3月31日，參與債券通北向通的機構投資者共3453家，較去年12月31日的3233家增加7%。



另香港首次公開招股市場招股活動放緩，首季新上市的公司共17家，集資額合共149億元，較去年首季下跌89%。特殊目的收購公司(SPAC)上市機制實施後，首家SPAC公司Aquila Acquisition於3月18日在港交所上市，集資10億元，逾30家SPAC交易所參與者成功於港交所註冊，合資格進行SPAC證券交易。於3月31日共有157宗上市申請正在處理中，當中包括10宗SPAC的上市申請。

歐冠昇：仍展示強大韌性 惟難免受環球市場影響

行政總裁歐冠昇表示，儘管市場持續波動，地緣政治亦持續緊張，集團在今年首季仍然展示出強大韌性。期內現貨市場交投維持在長期正常水平，新股市場上市申請仍絡繹不絕，迎來了一系列新產品，如香港首家SPAC上市及多隻新的主題ETF，還宣布了一些重要的市場優化措施，如即將推出的衍生產品假期交易及投資服務通等。



不過，他指港交所也無可避免地受到了環球市場氛圍的影響，因此期內集團的新股市場略顯疲軟，投資組合估值下降，商品市場價格出現大幅波動，但展望未來，仍然深信集團擁有獨特的優勢面對眾多巨大的機遇。

大摩：收入遜預期每股盈利符預期 予目標價430元

摩根士丹利發表研究報告指，港交所首季收入按年跌21%至46.9億元，比該行預測的47.8億元低2%；每股盈利符合預期，達到2.11元，按年下跌30%。收入遜預期主要是由於存管、託管及代理人服務費收入低於預期，但期內EBITDA利潤率仍能穩定維持於75%水平。而首季港交所交易費、結算及交收費及投資收益表現疲軟，主要受到整體日均成交量按年下跌所拖累，以及IPO電子申請減少所致。另首季總開支按年增加7%，符合該行預期，予目標價430元及「與大市同步」評級。

高盛則指，港交所首季每股盈利按年跌30%，高於該行原預期4%，收入及成本大致符合預期，維持「買入」評級及目標價520元。

熊麗萍：股價低殘早已反映業績差 跌至320元可考慮

羅兵咸永道今日發表2021年MoneyTree中國TMT報告指，隨著中美兩國監管機構對於中概股監管方面的協商的推進，可能將來中概股美股上市會逐漸回歸，而港交所持續優化其上市制度，香港市場繼續成為中概股尋求二次上市的首選地。

另一方面，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，港交所首季業績肯定不好，但股價早已反映，有貨可繼續持有，博日後大市轉好，但料要捱價一段時間，未有貨可待跌至300至320元才考慮作中長線吸納。至於中概股回歸，不要看得太重，香港股市能否消化成疑，亦未必對港交所有利。

港交所今日股價上落不大，收市微跌0.12%報321.4元，成交12.31億元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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