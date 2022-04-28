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《午市前瞻》專家指深圳發消費券難刺激電商業績 料更多措施出台

28/04/2022

　　恒生指數半日收報20190，升243點或1.22%，主板成交567.11億元。恒生中國企業指數報6874，升88點或1.31%。恒生科技指數報4007，升26點或0.66%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報335.4元，升0.6元或0.18%，成交28.38億元；美團收報148.3元，升0.4元或0.27%，成交18.57億元；阿里巴巴-SW收報87.65元，升3.1元或3.67%，成交16.81億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(資料圖片)

 

聶振邦:守穩20120則上望20800


　　深圳宣布經美團(03690)及京東(09618)等電商平台派發5億人幣消費券，其中4億人幣為購物消費類別於5月1日派發、6000萬人幣為餐飲、1000萬人幣為旅遊體育及3000萬人幣為數字人民幣紅包。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指高開後上午早段一度回落，其後靠穩回升，現時回升超過200點亦算不錯升幅，靠穩20200水平可視為修復3月的裂口位置，若恒指今明兩日都成功守穩20120裂口底，則下星期可上望遠20800。


　　聶振邦補充，本周投資者戒心仍然較大，即使A股昨日回升，但港股投資者憂慮美股財報季績波動會影響港股表現，故不敢積極入市，但現時狀況已有所改善。


市民傾向以消費券作日常生活開支


　　美團、京東等電商為深圳消費券直接受惠企業，但現時升幅不算特別顯著，聶振邦解釋，近期因為內地封城刺激網上消費行情，美團、京東股價未算跌殘，今日消費券消息對股價刺激力度亦不算大。其餘消費股如體品一樣反應冷淡，他指近期體品股表現麻麻，因市場暫時未見有重大利好體品股業績的消息，故資金逐步流出。他又指，市場預期當地市民傾向以消費券作日常飲食居多，體品項目受惠較少，亦造成今日體品股表現偏軟。


　　聶振邦同時解釋，此次4億元消費類別消費券由各大電商平分配額，以電商股業績計算並非　大數字，故是次消費券對於電商股業績的實際效用預期並不大。但聶振邦維持預期內地政府會有更多刺激消費措施出台，亦有可能視深圳作為試點，有效的話或會在其他城市推行。他補充，現時內地首季GDP增長仍未達5.5%目標，故內地應有需要進一步刺激經濟。

 

深圳派發消費劵，京東股價最多上升3.9%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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