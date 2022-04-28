【無可匹敵】車股疫下見真章 比亞迪王者地位難撼動？業績有啟示

比亞迪(01211)昨日（27日）收市後公布業績，首季多賺2.4倍至8億人民幣。公司上周發布盈喜，當時估計首季多賺1.74－3倍，最終成績可謂預期的中上水平。從日中的股價表現，亦見市場對比亞迪績優未有太大反應，日中最多只升過1.6％，半日收高1.25％。不過，自上月上海封城以來，比亞迪至今仍錄得升幅兼跑贏同業。專家指出三點說明比亞迪王者地位難撼動，並教大家洞悉部署新源車股關鍵。

比亞迪首季純利8億人民幣，按年升2.4倍。(《開市Good Morning》截圖）

關鍵一:成本控制得宜，毛利率抗跌力足



比亞迪第一季新能源車累計銷量按年增422.9％%，達到28.63萬輛。國農證券董事總經理林家亨在經濟通直播節目《開市Good Morning》表示，車企面對原材料成本急劇上漲，產銷量高不一定代表公司前景看俏，還須看其是否收支平衡，以決定盈利能力。



事實上，多間車企年內先後加價抵銷成本壓力。其中，比亞迪今年兩度加價，均集中在王朝網及海洋網系列，2月時加幅1000－7000元人民幣不等，3月中旬再加3000－6000元人民幣不等。觀乎比亞迪首季毛利率達12.4％，按季僅跌0.7個百分點，力證抗跌力十足。



關鍵二:淨現金流激增，料受基金青睞



雖然內地經濟下行壓力大，但據中國信通院公布，新能源汽車首季產銷量仍能保持增長，按年增幅1.4倍，市場憧憬新能源車企業務價量齊升。林家亨強調，選股關鍵在於現金流！從基金經理的投資角度而言，新能源汽車行業競爭大，選股會先參考現金流，從而判斷債務狀況。



比亞迪首季期現金流量淨額高達119.33億人民幣，與去年同期相比，激增8312.29％。



關鍵三:擁完整生產線，且廠房分布散



對於市場憂慮內地車廠下月或要全面停工停產，林家亨認為比亞迪所受的影響較同業低。由於比亞迪擁有相對完整生產線，包辦芯片至電池，加上廠房分散至內地二、三線城市，相信供應鏈受單一地區封城的影響較低。相反，蔚來(09866)定位上海，受累疫情導致廠房暫停營運，即使能復工，仍可能缺乏其他零部件，難以在短時間重啟生產線。

自3月28日上海封城起計，比亞迪仍錄得超過7%升幅，在行業中王者地位可見一斑。同期長汽(02333)、小鵬(09868)、理想(02015)及蔚來(09866)均挫逾10%，跑輸大市。







新能源車下鄉，利好車股復甦



受到疫情影響，內地3月消費數據按年變動率由正轉負。經濟前景堪憂，全年經濟增速能否達5.5%成疑。國務院辦公廳日前發布《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，提及穩定增加汽車等大宗消費，推動新能源車下鄉，當中提及各地區不得新增汽車限購措施等措施。

市場關注中央將繼續推出更多穩定經濟政策，帶動消費市場。林家亨看好疫情緩和後，積壓的購買力有望釋放。







國務院推出20項措施谷消費，當中包括新能源車下鄉。(《開市Good Morning》截圖）

撰文：經濟通通訊社記者 葉嘉兒



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