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【虛幣世界】美股回穩加密貨幣上揚，市場料比特幣返42000

29/04/2022

　　隨著美股逐步回穩，加密貨幣走勢開始上揚，主流加密貨幣成交增加，目前比特幣仍受制於40000美元，市場預計本周末或周日有機會炒高至42000美元水平，基金BitBull Capital的首席執行官Joe DiPasquale認為，40000 美元的比特幣是一個重要關口，另外20億美元的比特幣期權將到期，他預計期權到期後或波動，但好友仍劍指42000 美元。

 


　　另外，香港金管局發布一份關於中央銀行數字貨幣（CBDC）的方向政策文件，文件指出目前有關於電子貨幣的需求存在不確定性；金管局的分析顯示，銀行的息差和盈利能力可能會受到擠壓，因為隨著消費者將銀行存款換成存儲存款的rCBDC，存款將會下降，而央行可能會增加消費者的成本。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報39750(美元．下同)，升0.02%(24小時比較．下同)；以太幣現報2932.98元，跌0.13%；艾達幣報0.8420元，跌0.14%；瑞波幣報0.6429元，升0.02%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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