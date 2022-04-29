【FOCUS】美首季GDP萎縮 半杯水看滿還是看空？

半杯水，是一半滿的水，還是一半空的杯子？最新揭盅的美國首季GDP環比折合年率意外萎縮1.4％(預期:增長1%)，錄大流行復甦後最低；聯儲尚未大碼加息，花旗國是否已衰退？「瞌睡喬」將此歸咎於「技術因素(Technical Factors)」，難得頗受市場受落，美股、美匯雙雙對「壞」數據不以為然，納指領銜升3%，美匯再刷新20年最高。



消費、固投、進口均加速





市場有關「美國經濟難避衰退」的預期甚囂塵上之際，商務部周四(28日)發布的首季GDP初值，似印證其半隻腳已走在衰退(通常定義為連續兩季負增長)的路上。不過，若釐清兩個基本概念，其一，GDP=消費+投資+政府購買+出口-進口；其二，投資=商業固定投資+住宅投資+庫存變化，GDP表現或未如標題數字般疲弱。



分項看，美國首季消費增長2.7%、固定資產投資增長7.3%、商品進口增長20.5%，齊較去年第四季加速；值得一提的是，首季用於提高生產力的設備投資增長15.3%，知識產權投資增長8.1%。那麼，是甚麼拖累GDP萎縮？罪魁禍首是淨出口，美國首3月商品貿易逆差連續破頂，分別錄897億、1063億、1253億美元；其次是庫存放緩，二者分別拖累GDP增速-3.2個、-0.84個百分點。



鑒於此，牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席經濟學家 Kathy Bostjancic斷言，美國首季國內需求相當強勁，實際上更勝去年第四季。哈佛大學經濟學教授Jason Furman更指，淨出口和庫存很大程度是判斷未來經濟走勢的噪音，消費、投資才是好的信號。





5月勢維持加息50個基點





以史為鑒，自1947年以來至少300個季度中，美國GDP年化增長率曾經44度錄負增長，但最終並非都導致衰退；如2011年首季GDP同錄萎縮1%，但其後第二季轉升2.7%。不過，硬幣總有兩面，再看看被稱為Eisenhower Recession的1957-58年衰退，在GDP在1958年首季驟然萎縮10%之前，也曾有過強勁反彈。



強勁的消費需求疊加首季PCE通脹高達5.2%，坐在開往滯脹的列車上的聯儲，根本難談減速更遑論中途下車，5月勢維持加息50個基點及宣布縮表。



然而，就業活躍、消費暢旺的背後，密歇根大學消費者信心指數卻節節暴挫，直逼2008年金融海嘯以來歷史低點。有何啟示？由於密歇根大學的調查事關美國人的個人財務狀況和大型購買計劃，信心低迷或預示未來消費支出將放緩，並最終導致經濟衰退。高盛就預期，從現在起一年內出現衰退的可能性約為35%，德銀更警告2023年末和2024年初經濟出現「嚴重衰退」。



總而言之，衰退或將至，但不是現在。

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