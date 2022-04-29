【雷鼎鳴專訪】明日大嶼高效益 長遠增加土地供應解決房屋問題（有片）

特首候選人李家超周五（29日）公布競選政綱，他指會全面審視北部都會區及明日大嶼發展，亦會審視綠化帶和棕地，更會考慮引用《土地收回條例》。政府委任的土地供應專責小組於2018年建議開展「明日大嶼」填海計劃，專責小組成員之一、香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴接受《經濟通通訊社》專訪時表示，「明日大嶼」成本效益相當高，長遠來說能增加土地供應，值得去做。



「可以計到條數，「明日大嶼」的成本效益是不錯的，雖然填海要成本，但香港的土地資源非常矜貴，對於香港總體經濟，包括政府賣地、收入得益是非常明顯高過填海所付出的代價。」雷鼎鳴認為，雖然「明日大嶼」表面上要等一段相當長的時間才有土地供應，但它的作用不單是這樣，「新界有很多土地，但講了幾十年也收不回來，有很多政治阻力、利益問題，如果政府承諾，不用多長時間有新的人工島出現，提供相當多的土地，對於倒逼新界地主放地發展、起樓有很大作用。」他解釋，一旦開展了「明日大嶼」，將來地價只會愈來愈平，促使新界地主加速發展現有的土地。



倡郊野公園邊陲土地起樓



雷鼎鳴同時指出，增加土地供應不止一種方法，他建議將郊野公園一小部分，2%至3%的土地用來起樓，成本較低，一樣可以解決香港房屋問題。他又建議發展新界北部，「在邊界發展商業中心或興建部分住宅我是贊成的，過了邊界後就是深圳，深圳是很旺的地方，但香港這邊就荒山野嶺，是土地利用低效率的表現。」



主張增加房屋供應壓抑樓價



受疫情影響，面對美國加息等因素，本港出現不少「減價盤」，租金亦有下調跡象，雷鼎鳴指，近兩年本港樓市面對比較大的風險，本來受美國加息影響，本港在聯繫匯率制度下，會跟美國加息，對樓價有壓抑作用，「過去十多年以來，湧入香港的資金太多，雖然金管局已送走7成資金，紓緩通脹壓力，但香港資金仍然很充裕，可以暫時不用跟貼美國息口，對樓價仍然有支持作用。」他認為香港土地供應遠遠不足，現時應該擔心樓價過貴，如果樓價回落，對整體社會、經濟發展也有好處。



「我們不希望樓價回落的原因是國際環境惡劣，如果因經濟惡劣而造成樓價下跌，則並非好事，希望增加樓宇供應，經濟繼續好轉，靠供應壓抑樓價，這才是好現象。」但雷鼎鳴坦言，短期內不會出現這樣的情況。



短期內難大幅增加房屋供應



至於政府增加公營房屋供應會否令樓價大跌，雷鼎鳴指，「現時其實看不見政府能增加多少房屋供應，未來5年增加不了多少土地，也交付不了多少住宅單位。雖然『明日大嶼』可以比原本的計劃更快，如果能果斷推行，幾年內應該能增加供應，但以政府的速度，相信再快都不會快很多，發展新界北部亦需時。」他期望李家超當選後，能迅速改變政府的工作效率，「我對這方面暫時不是太樂觀，雖然比以前樂觀，但都不太相信期內房屋數量能大幅度增加，因此不存在因政府增加房屋供應令樓價大跌。」



撰文：經濟通記者張可怡

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