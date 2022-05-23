程式交易 VS 股票、樓市 年回報率可達50% 跑贏其他工具

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近年愈來愈多投資者以「自動程式交易」Algo Trade進行投資，能大幅節省人力成本和有效管理風險之餘，其回報率更遠勝其他投資市場如股票、房地產、甚至加密貨幣，因而吸引眾多投資者追捧，成為現時大熱的投資工具之一。

程式交易可應用多個金融市場，如期貨、期指、外匯、黃金、大宗商品及加密貨幣等。若以程式交易與其他傳統投資產品比較: 例如買樓收租，以920萬購入物業並以每月$19,000港元租出，年回報只有約2.5%；若投資銀行股，每年收取的股息回報亦不過是6至8%；投資加密貨幣又如何？眾人皆知加密貨幣波動性極大，部分可以在兩個半月內下跌五成！然而，自動交易程式能24小時不分晝夜地運作，以及允許公平雙向買賣交易的特點，均使投資者獲利機會大增。一個好的自動交易程式年回報更可達到50%或以上，而且資金流動性強，不愁買賣盤缺乏承接。投資者更可進一步利用槓桿操作，只要控制好風險，可以產生本小利大的效果。因而「自動交易程式」可讓大部分投資者在正職以外賺取可觀利潤！

「自動程式交易」，顧名思義，就是讓電腦程式代替投資者在金融市場自動進行買賣。過去投資者採用人手操作經常會受到心理因素影響，結果往往錯失機會，造成「贏粒糖、輸間廠」的局面。而投資市場分秒千變萬化，要捕捉到最佳入市（或離場）時機，多數投資者需要「盯盤」，即坐定定在電腦前，無時無刻地觀察市況變化，但這種操作模式既費精力又花時間，而且，將人生大部分時間花在盯盤交易上，實在浪費。然而，自動交易程式就幫了個大忙！自動交易程式仿如集合多個投資專家腦袋的機械人，以多重技術分析瞬間找出特定的技術形態或訊號，免卻人手外，更能撇除因投資者精神狀態或情緒影響之錯誤判斷，助投資者自動捕捉最佳獲利機會。

不過投資者要注意，坊間交易程式以及相關課程眾多，質素參差，要找尋一個持續獲利的自動交易系統，應選擇信譽良好的公司及採用表現穩定的交易程式。另外，一個優質的自動交易程式，其公開參數的設定亦猶為重要，投資者應避免使用「黑箱交易程式」(即Blackbox EA)，好讓程式使用者可因應市場變化調整參數將獲利機率最大化，更有效進行資金及風險管理。

科技化投資成新趨勢 程式交易高勝率高達72%

再看看市場上的自動程式交易工具，Forex Forest是全港首家自行研發自動交易程式的企業，連續幾年獲頒全球最佳外匯交易程式獎項。其研發之交易程式除了融合多種不同的技術指標，更結合AI智能科技及大數據綜合分析市場走勢，比市場上其他交易程式更有效提高綜合回報和風險管理。程式經專業會計師核實交易勝率可高達72%，即使本身不懂編寫電腦程式的投資新手基本上亦可於數月內上手。

科技日新月異，投資市場亦跟隨科技化的步伐，現在投資者即使工作繁忙、面對不同市況，也可以透過科技化的自動交易程式24小時捕捉最佳獲利機會，轉化成為穩定的被動收入。再配合學習課程，不但增加技術知識，還可以更好掌握自動程式交易的不同獲利方法。建議投資者多作了解，明白交易的操作原理及關鍵，才能發揮自動程式交易Algo Trade的最大功效。若投資者對科技化投資工具感興趣，可瀏覽以下連結進一步了解自動程式交易學習課程:

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