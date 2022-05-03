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黃瑋傑：科技股受惠監管放寬利好僅屬短暫　首選騰訊、美團

03/05/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　繼上周五（29日）中央表明支持平台經濟規範健康發展後，據報中央有意暫停科網監管，轉移入股個別科企1％股權，如何衡量對科企業務前景的影響？憧憬科網監管步入尾聲，能否帶動港股5月開局理想？多隻內銀股公布首季業績，四大內銀首季多賺5－7％，業績有甚麼亮點？內地疫情持續，三大造車新勢力4月銷量表現不一，僅小鵬汽車(09868)數據較理想？

 

 

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