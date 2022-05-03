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【FOCUS】疫情暴擊PMI兩年低　穩經濟初創勢力崛起

03/05/2022

　　3月跌穿榮枯線的中國官方製造業PMI，在「點多、面廣、頻發」的本土疫情暴擊下，4月續跌至兩年最低。未來如何防住疫情的同時，穩住經濟？



供應商配送、新出口訂單挫



　　國家統計局公布，4月PMI降2.1個百分點至47.4(預期:48)，為2020年2月武漢封城後最低。生產、新訂單、原材料庫存等5大分類指數在收縮區間愈跌愈深；其中，供應商配送時間指數因嚴厲的封控措施，急插至37.2，錄僅次於2020年2月32.1的歷史第二低。

 

 

 

 


　　同期，更集中反映東部沿海地區中小企狀況的財新製造業PMI，低見46（預期:47）；新出口訂單指數連續第9個月位於收縮區間，或預示出口將更快減速。

 


　　位於疫情震央的長三角地區部分企業減產停產，重挫產需兩端，強化坊間有關4月規模以上工業增加值增速恐錄按年負增長的預期(上海工業增加值3月已率先轉跌10.9%)。二季度GDP黑雲壓頂，若要實現「全年5.5%」的目標，三、四季GDP須至少增6%以上，有何對策？



硬核科技內遷投資潮漸蓬勃



　　「4.29」中央政治局會議就提出，全面加強基礎設施建設；有針對性地針對中小微企業和中低收入人群發放現金；支持剛性和改善性住房需求等。相比已知的基建、消費、地產，憧憬放鬆互聯網平台政策，或是最大的邊際刺激變量。最新消息指，當局擬在五一假期後舉行大型科企座談會，ATM(阿里、騰訊、美團)等巨頭均在受邀之列。

 


　　值得留意的是，大數據、人工智能、雲計算、物聯網、機器人、新能源等產業的初創企業正以前所未有的速度在中國興起，共同點是獲政府扶持、走硬核科技路線，且不少位於貴州、安徽、湖南等中西部地區，被形容為「內遷投資潮」。

 


　　跟互聯網公司首季投融資金額暴挫近八成至35.1億美元相比，同期中國初創企業吸引風險投資(VC)資金高達186億美元居亞太區之首；儘管重繪中國經濟版圖言之尚早，但投資新趨勢不可不察。

 

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