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熊麗萍：美團遭減持不反映大股東看淡前景　150元以下可吸

04/05/2022

 嘉賓：駿達資產管理投資策略總監　熊麗萍

 

　　科技股近日氣氛好轉，惟有主要股東乘機沽貨離場！美團(03690)非執行董事、紅杉資本創始及執行合夥人沈南鵬年內四度減持美團，合共套現逾120億元；京東集團(09618)創辦人劉強東亦減持京東健康(06618)套現逾4億，有何啟示？如何影響科技股走勢？比亞迪(01211)4月交付量錄得按月增長1%，遠比蔚小理標青，有望帶動股價表現？

 

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