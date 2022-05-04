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【FOCUS】降對華關稅或有戲　抗通脹前路仍漫漫

04/05/2022

　　甩鍋普京，再甩鍋前任？面對40年一見高通脹，拜登政府似有意借對華加徵關稅臨近法定審議期限之際，擺出對抗通脹姿態。繼財長耶倫、副國安顧問辛格後，素來強調保持對中國談判「槓桿」的貿易代表戴琪，最新也暗示減免關稅是一個選項。



4周年審查期至，官員紛放風



　　自2018年7月6日特朗普祭出對340億美元中國商品加徵25%關稅，轉眼已臨近法律規定的4周年「必要性審查」時限。據美國貿易代表辦公室周二(3日)發布的通知，首兩批針對340億美元、160億美元中國商品的額外關稅，可能在7月6日、8月23日終止(termination of the actions)，除非業界代表申請延長實施(continuation of the actions)。

 

 

 

 


　　截至目前，特朗普動用301條款啟動的4個批次、覆蓋3000億美元中國商品的額外關稅，仍由拜登維持(部分商品有豁免)。據彼得森國際經濟研究所（PIIE）測算，去年美國自中國進口5064億美元商品，額外關稅稅率平均達16%，倘若取消，能為企業和消費者節省810億美元。

 


　　戴琪駁斥了上述研究，指「必須挑戰研究的前提假設……這是界於小說之類和趣味學術之間的某種東西」，但就暗示不排除降低對華關稅。這是繼耶倫4月稱「降低中國進口商品關稅值得考慮」，以及辛格上周稱「降低大量非戰略中國商品的關稅有助治理通脹」後，拜登政府再發出「降關稅、抑通脹」的信號。



去全球化恐令通脹更趨長久



　　除了加大消費者成本，額外關稅能將產業帶回美國的效果亦成疑。以拜登大力推銷的可再生能源為例，儘管中國生產全球三分二的太陽能組件，但瞌睡喬2月初就宣布將特朗普時期的太陽能設備關稅再延長4年，理由是保護國內產業勞工；短短兩周後，總部位於阿拉巴馬州的LG Electronics USA宣布退出太陽能電池板業務，因供應限制和物流成本。

 


　　華府減免對華關稅似勢在必行，但此舉能否令美國人重回物美價廉的good old days？聯儲主席鮑威爾上月已給出答案，「這肯定會是一個不同的世界－－通脹可能更高、生產率可能更低，但供應鏈更有彈性、更穩固的世界。」潛台詞即是，去全球化進行中，外包將轉向回流，彈性將優先效率。

 


　　儘管美國仍繼續從中國、孟加拉等較低成本的地區大量進口商品，但回流和遷移正不可避免地發生，例如投資達10億美元的Wolfspeed晶片廠上月底在紐約州建成，MP Materials在德克薩斯州的稀土廠上月同開建。

 


　　由此帶來的成本會否令通脹更長久？議息中的鮑叔或再有驚嚇。

 

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