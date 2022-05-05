林家亨：聯儲局偏鴿利好港股 料滙控有望跑贏大市

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

聯儲局一如預期加息0.5厘，主席鮑威爾排除加息0.75厘，美股大反彈約3％。不過，在近日中方再就中美審計問題釋出正面訊號之際，美國祭出新一批涵蓋88間中概股的「預定摘牌名單」，包括京東集團(09618)、中移動(00941)、中石化(00386)、中石油(00857)、中人壽(02628)等，港股能否跟隨隔晚美股向升？京東派特別息利好作用被抵消？銀行股最新部署策略如何？

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