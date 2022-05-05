【大行炒D乜】再有大行降百勝中國目標 高盛睇淡馬鋼
05/05/2022
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
更多大行報告
05/05/2022
04/05/2022
03/05/2022
29/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
27/04/2022
27/04/2022
26/04/2022
延伸閱讀
05/05/2022 09:47 【美國加息】余偉文：港未見有流動性風險，拆息或上調籲小心風險
05/05/2022 09:30 《異動股》聯儲加息半厘，科技股造好，阿里、美團升3%
05/05/2022 09:25 《本港經濟》4月PMI回升至51.7，因疫情好轉中止三連跌
05/05/2022 09:18 【聚焦人幣】人幣中間價升505點子止步八連貶，報6.5672
05/05/2022 08:31 【中概焦點】京東、B站、網易等88中概股遭美列入摘牌風險名單
28/04/2022 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入３８﹒３億人幣，買美團沽建行
05/05/2022 08:43 【大行炒Ｄ乜】八行齊降百勝中國目標價，麥格理最熊
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/05/2022 12:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/05/2022 12:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/05/2022 12:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/05/2022 12:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話05/05/2022
【美國加息】聯儲局偏鴿 美股已見底？
|大行報告05/05/2022
【大行炒D乜】再有大行降百勝中國目標 高盛睇淡馬鋼
|開市Good Morning05/05/2022
林家亨：聯儲局偏鴿利好港股 料滙控有望跑贏大市
|財經熱話05/05/2022
【虛幣世界】聯儲溫和加息論刺激美股，加密貨幣一同高走
|財經熱話04/05/2022
美高梅季績符預期 惟澳博績後大行看法分歧 濠賭股普遍下跌
|財經熱話04/05/2022
【議息前夕】潘鐵珊：匯控水位不多 宜吼內銀股！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰