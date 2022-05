【FOCUS】Happy FED Day! 惟鮑叔兩目標難兼顧

Happy FED Day!「加息」加出了「減息」的效果。聯儲公開市場委員會(FOMC)本港時間周四(5日)凌晨一如預期宣布上調聯邦基金利率50基點及6月啟動縮表。繼續在52周低位附近沉悶躺平的美股,卻出乎意料因一句說話而直線抽升。不過,回想科技股在3月議息後亦曾一度狀態神勇,接下來的市場,是將複製2000年的愈跌愈深,還是1978年的否極泰來?





拒75基點如「額外開恩」,美股大升





聯儲最看重的通脹指標PCE,3月續高出2%目標逾兩倍之際(6.6%),死不承認「信譽問題」的主席鮑叔(Jay Powell),終於繼2000年5月後,再度單次會議加息50基點;值得一提的是,4月鼓吹「不排除75基點」的聖路易斯聯儲行長布拉德對今次加幅投了贊成票。此外,聯儲確定6月起縮表,每月上限475億美元,9月起擴至950億美元。

議息結果盡在預期,惟鮑叔稍後記者會上表示,「75 basis point increase is not something the committee is actively considering(加息75基點並非委員會積極考慮中的東西)」,成為美股在沉悶中爆發的導火索--周一(2日)剛錄52周新低的納指領銜急彈3.2%,帶動木頭姐一路挨打的ARKK飆升5%;標指、道指同升3%、2.8%。



不過,回想三大指數在聯儲上一次議息(3月17日)後也曾有一輪連續拉升,惟納指4月錄得2008年10月以來最差月度表現。面對加息周期,接下來是將複製2000年的愈跌愈深,還是1978年的否極泰來?





需求端成降通脹希望,或殃及軟著陸





暫且不論Amazon、Netflix、Meta等科技股巨頭,首季剛揭盅史上最慢營收增速;也拋開昔日市場寵兒Paypal、Spotify、Zoom、Robinhood、Uber等紛紛較去年高點腰斬一半有多,單看鮑叔預告「未來幾次會議應續以50基點幅度加息」以及縮表路線圖,是否意味利空已出盡?



問題的關鍵是,承認「Inflation is much too high」的鮑叔,能否憑「工具」和「決心」令高通脹降溫。在供給端,無論是加息50基點還是75基點,都顯然既不能疏通停泊於上海港外的集裝箱擠壓,也無法增加糧食、能源、化肥、棉花等供應。事實上,承擔全球約17%集裝箱運量的馬士基的首席執行官Soren Skou剛警告,下半年可能充滿動盪,通脹不是暫時的。



唯一的希望或在需求端,同日揭盅的4月ADP私營部門就業報告顯示僅新增24.7萬人,錄大流行復甦以來最慢,其中小企業當月裁員12萬人。而隨著加息增加信用卡、房貸等負擔,分析師已預期全美大型銀行存款水平將現二戰以來首次下滑。



加息、縮表既出,遭逼到牆角的鮑叔對降通脹、軟著陸兩大目標能否「既要、且要」?等待見證歷史……

