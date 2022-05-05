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【FOCUS】Happy FED Day!　惟鮑叔兩目標難兼顧

05/05/2022

　　Happy FED Day!「加息」加出了「減息」的效果。聯儲公開市場委員會(FOMC)本港時間周四(5日)凌晨一如預期宣布上調聯邦基金利率50基點及6月啟動縮表。繼續在52周低位附近沉悶躺平的美股，卻出乎意料因一句說話而直線抽升。不過，回想科技股在3月議息後亦曾一度狀態神勇，接下來的市場，是將複製2000年的愈跌愈深，還是1978年的否極泰來？



拒75基點如「額外開恩」，美股大升



　　聯儲最看重的通脹指標PCE，3月續高出2%目標逾兩倍之際(6.6%)，死不承認「信譽問題」的主席鮑叔(Jay Powell)，終於繼2000年5月後，再度單次會議加息50基點；值得一提的是，4月鼓吹「不排除75基點」的聖路易斯聯儲行長布拉德對今次加幅投了贊成票。此外，聯儲確定6月起縮表，每月上限475億美元，9月起擴至950億美元。

 

 

(FED Twitter)

 

 


　　議息結果盡在預期，惟鮑叔稍後記者會上表示，「75 basis point increase is not something the committee is actively considering(加息75基點並非委員會積極考慮中的東西)」，成為美股在沉悶中爆發的導火索－－周一(2日)剛錄52周新低的納指領銜急彈3.2%，帶動木頭姐一路挨打的ARKK飆升5%；標指、道指同升3%、2.8%。

 


　　不過，回想三大指數在聯儲上一次議息(3月17日)後也曾有一輪連續拉升，惟納指4月錄得2008年10月以來最差月度表現。面對加息周期，接下來是將複製2000年的愈跌愈深，還是1978年的否極泰來？



需求端成降通脹希望，或殃及軟著陸



　　暫且不論Amazon、Netflix、Meta等科技股巨頭，首季剛揭盅史上最慢營收增速；也拋開昔日市場寵兒Paypal、Spotify、Zoom、Robinhood、Uber等紛紛較去年高點腰斬一半有多，單看鮑叔預告「未來幾次會議應續以50基點幅度加息」以及縮表路線圖，是否意味利空已出盡？

 


　　問題的關鍵是，承認「Inflation is much too high」的鮑叔，能否憑「工具」和「決心」令高通脹降溫。在供給端，無論是加息50基點還是75基點，都顯然既不能疏通停泊於上海港外的集裝箱擠壓，也無法增加糧食、能源、化肥、棉花等供應。事實上，承擔全球約17%集裝箱運量的馬士基的首席執行官Soren Skou剛警告，下半年可能充滿動盪，通脹不是暫時的。　　　

 


　　唯一的希望或在需求端，同日揭盅的4月ADP私營部門就業報告顯示僅新增24.7萬人，錄大流行復甦以來最慢，其中小企業當月裁員12萬人。而隨著加息增加信用卡、房貸等負擔，分析師已預期全美大型銀行存款水平將現二戰以來首次下滑。

 


　　加息、縮表既出，遭逼到牆角的鮑叔對降通脹、軟著陸兩大目標能否「既要、且要」？等待見證歷史……

 

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