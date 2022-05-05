【美國加息】渣打料聯儲局年內再加息合共1厘 港息上調壓力不大

美國聯儲局加息0.5厘，為2000年以來最大幅度加息，聯邦基金利率目標區間上調到0.75厘至1厘，渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志在網上會議表示，是次美國加息舉動較市場預期溫和，認為聯儲局需要時間觀察經濟數據，強調其打擊通脹為首要任務不變，而其縮表步伐並沒有驚喜，比較符合市場預期，對市場而言有一定紓緩作用，而整個縮表過程或需時三年來完成，對資產市場而言，為較正面的消息。

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渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，預期美國經濟將會高開低走，故美聯儲在今年下半年或未必維持其鷹派的程度，料在今年第三季中段，其積極加息步伐的空間或會收窄，屆時聯儲局鷹派或有所放鬆，對市場信心有正面影響。



年內再加息合共1厘 7月僅加息25點子



他指出，現時到今年底還有五次議息會議，料下次議息會議或加息0.5厘，而7月或加息0.25厘，其後兩次或會暫停加息，直到12月才加息0.25厘，又指今年美聯儲縮表數量對市場影響較微，因其資產負債表一直處於高位，但當縮表進行至一定程度，屆時市場便會關注資金流動性情況，預期依照現時的縮表速度，市場未必太快感受到資金收緊。



港元拆息續向上 年底3個月拆息料達1.9%



至於香港方面，劉健恆表示，若美國經濟高開低走，下半年美國經濟放緩，將拖累香港在出口方面的經濟復甦動力，但隨著社交距離措施逐漸放寬，將刺激香港內需反彈，料香港下半年的經濟復甦主要將來自內需，或能抵銷外在的不明朗因素以及港元拆息上行的風險，維持全年香港GDP增長預測為1.2%。



他指出，由於聯繫匯率制度，港息大致上需要跟隨美息上升，但港元資金充裕，香港銀行體系總結餘約3000多億，料短期內港元拆息或繼續向上，但港息上升步伐或較美息滯後，又指HIBOR上升速度較LIBOR落後，料相關情況將於今年持續，預期今年底3個月HIBOR將達1.9%水平，中長遠亦未見聯匯會出現變化。



資金流動性充裕 對港匯有緩衝作用



對於港匯方面，曾繼志表示，若港匯觸及7.85水平，金管局便會入市干預，認為現時有機會觸及7.85水平，儘管現時股市情緒走軟，港匯需求較弱，但暫時未見本港有資金流出，其流出流入情況亦比較正常。劉健恆補充，與上次加息周期相比，現時香港資金流動性較充裕，對港匯有緩衝的作用，料其波動情況不會較上次嚴重。



最優惠利率與拆息差距仍闊 港息上調壓力不大



對於本港最優惠利率，劉健恆提及，在上次加息周期中，在美國加息8次，香港才跟隨加息，認為現時基本情況與上次類似，但現時最優惠利率與HIBOR的息差距超出4厘，接近5厘水平，認為現時加息壓力不大，儘管美聯儲在6月及7月進行加息後，仍有空間「唔洗加住」。



撰文：經濟通採訪組





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