溫鋼城仍首選低估值、高股息股 惟總持倉宜少於一半

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

英倫銀行加息0.25厘，惟焦點在於進一步調高通脹預測，以及對經濟前景看法審慎。在聯儲局周三（4日）轉鴿的環境下，市場擔心不能壓抑通脹。美國長債息急升，美股急瀉，道指滑千點，納指更挫半成。港股ADR及夜期分別跌逾400及600點，至20300及20100水平，前低位19665危危乎？科技股又當災？市場對美國加息預期再升溫，惟在經濟前景不明朗下，匯控(00005)難受惠？美國擬增加戰略石油儲備，如何解讀？相比中海油(00883)，中石油(00857)及中石化(00386)的投資價值如何？

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