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公用股房託股成跌市避風港　電能港鐵領展逆市靠穩

06/05/2022

      近期港股走勢欠佳，投資者應會傾向選擇防守性強股份，而傳統公用股及房託股業務穩定，盈利表現及派息都有保證，都屬穩陣之選，加上早前已公布業績，陸續會除淨派息，好息一族更應多加留意，其中電能實業(00006)、港鐵(00066)及領展(00823)在今日(6日)大跌市下股價仍能靠穩，應可看高一線。

(電能網頁截圖)

 

瑞信：電能股息吸引目標價59元　花旗：料煤氣不派紅股成常態


      傳統公用股包括中電(00002)、電能實業、中華煤氣(00003)、港燈(02638)及港鐵(00066)等，不過中電和港燈已於3月除淨，完成派息。電能去年純利升0.1%至61.4億元，經調整純利升10%。末期息派2.04元，按年持平，全年派息略升至2.82元，息率約5.2厘，5月23日除淨，6月7日派息。瑞信指，電能去年業績符合預期，總股息增長0.4%，股息收益率達5.7%，具有吸引力，將目標價從55元上調至59元，評級「跑贏大市」。

 

　　煤氣去年營業額535.64億元，按年增長30.88%，惟股東應佔溢利按年下跌16.48%至50.17億元，並因宣布取消派紅股而令股價急挫，但經大跌後令息率回報提升。末期息每股派0.23元，全年共派0.35元，跟過去幾年一樣，將於6月8日除淨，6月22日派息，現價息率約4厘。不過，花旗指，考慮到煤氣未來經常性利潤增長下降，預計不派發紅股將成為新常態，預測2022年3.9%的股息率，以公用事業公司來說並不吸引，重申「沽售」評級，目標價由10.8元降至8元。

 

里昂：港鐵受惠售樓收益入帳防疫限制放鬆　目標價49元


      港鐵近日可能受惠市民出行增加，以及東鐵線過海段快將通車，股價特別硬淨。集團去年業績由虧轉盈，錄得總收入472.02億元，按年升近11%，賺95.52億元。末期息每股派1.02元，按年增長4%，全年派息1.27元，現價息率約3厘，將於5月27日除淨，7月19日派息。

 

      里昂指，年初至今港鐵面對車站及商場租戶客流量下降和租金減免的挑戰，不過預期「日出康城」第十期、「港島南岸」第一期及第二期的入帳將支撐今年基本利潤表現，且防疫限制放鬆，港鐵的鐵路業務將迅速恢復正常，將目標價從51元下調至49元，維持「買入」評級。


領展去年每基金單位派多12.7%　花旗：為行業首選目標價89.8元

 

　　本港疫情緩和，政府逐步放寬社交距離措施，加上消費券推出，零售市道有望逐步恢復，領展旗下商場主打大眾民生用品及餐飲、零售業務，成為主要受惠者。另領展近年把一些發展潛力不大的商場出售，在本港及海外作出多番收購，以壯大資產規模。截至去年9月30日止中期，領展收益及物業收入淨額分別為57.78億元和43.91億元，按年增加10.4%和8.8%。可分派總額33.36億元，每基金單位中期分派159.59仙，按年增加12.7%。在香港的零售物業組合出租率提高至97.5%。現價預測股息率約4.6厘。


　　美銀證券重申領展「買入」評級，是該行最偏好的疫後重啟受惠者，因為其在餐飲業覆蓋度最高，加上消費券計劃應能促進本地消費，不過由於租金減免和利息支出的增加，導致每單位可分配收入預測下降，目標價由80元下調至79元。花旗認為，領展租戶銷售已從疫情中完全復甦，加上收購的增長，預期2021至24年的每單位分派的年複合增長率可達6%，為行業首選，予「買入」評級，目標價由84元上調至89.8元。摩根士丹利則稱，香港放寬社交距離措施，以及消費券發放，有利本地消費為主的領展，目標價79元，評級「增持」。另昨日(5日)惠譽確認領展的長期發行人違約評級為A，展望穩定。

 

置富產業信託受疫情影響小　大和將目標價升至9.4元


　　另一房託股置富產業信託(00778)預期息率達6厘，比領展更高。集團目前持有16個私人屋苑商場組合，總面積達300萬方呎，出租率約96%，商場多走民生路線，需求較穩定，受疫情影響較小。雖然集團上年度有31.9億元虧損，但主要受物業重估減值37億元影響，而可供分派收入為9.7億元，僅輕微下跌2.4%。


　　大和指香港零售市場受疫情衝擊期間，置富一直能夠保持出租率在95%以上，並取得74%以上的租戶保留率，相信香港零售業前景可進一步改善，維持置富2021年至23年的預測不變，目標價由7.9元提高到9.4元，給予「跑贏大市」評級。

 

大和：現時是買公用股時機　評級上調至增持

 

      另外，大和早前發表報告指，現時是買公用股的時機，俄烏局勢對全球能源供應帶來衝擊，能源價格有可能長期持續飆升，引發全球經濟停滯，不過港股經過近期調整後，估值更具吸引力，一年預測市盈率為9.3倍，相信港股調整後將迎來長線投資機會，建議投資者要有耐性，其中將港股中的公用股評級上調至「增持」。

 

      電能半日升0.09%報53.9元，煤氣跌0.81%報8.53元，，港鐵升0.12%報42.95元，港燈跌0.38%報7.78元，中電跌0.72%報76.1元。另領展半日無升跌報67.1元，置富產業信託跌0.99%報6.98元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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