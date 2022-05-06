  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【雷鼎鳴專訪】7月通關在望？新加坡防疫政策值得參考（有片）

06/05/2022

　　政府近日調整入境防控措施，包括取消非香港居民入境限制，外界關注香港和內地能否在7月通關。香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴，接受《經濟通通訊社》專訪時就指，通關時間表取決於香港和內地的疫情發展，「本來7月1日亦是好日子，政治上很有象徵意義，現時距離7月仍有兩個多月，有機會能夠控制疫情，不能排除通關的可能性。」

 


香港須通爭取通關保金融中心地位


　　雷鼎鳴表示，內地一直都想與香港通關，有傳早於今年1月8日，中央已批准香港與內地通關，但當時香港又爆發新一波疫情，令兩地遲遲未能通關。他認為香港處於一個困難的境地，「如果香港與內地通不了關，香港金融中心的價值亦會下降，因為外國人來香港並非貪圖香港自身的價值，而是中港在經濟上有密切的關係，同樣地，如果香港和海外通不了關，香港對於內地的價值亦會下降，因為香港要提供海外關係、國際金融中心和國際商業中心服務。」他坦言，香港須同時爭取與內地及海外通關，才能保住金融中心的地位。


熔斷機制無助防疫應重新審視

 


　　為控制疫情，港府實施入境及航班熔斷機制，現時同機5名或以上乘客抵港檢測確診須禁飛5天。雷鼎鳴直斥有關措施相當無謂，「你只要稍了解航空公司的運作就知道，機上的乘客是來自世界各地的，以卡塔爾抵港航班為例，機上的絕對不是當地人，而是香港人從世界各地去卡塔爾乘坐該航班赴港，如果有人中招，懲罰卡塔爾航空公司有甚麼用？」他認為航班熔斷機制無助於抗疫，又批評隔離政策令人才流失。


　　政府從5月1日開始允許非香港居民從海外入境，而這些入境的民眾，需符合所有入境檢測及檢疫要求，包含預定指定隔離酒店7晚、接種完整疫苗、核酸檢測陰性證明等。「以前要隔離14日，甚至21日，既然檢測4至5日有結果，為何要那麼長時間？新加坡正利用機會搶香港生意，隔離太久真的會影響香港國際金融中心地位，令人才流失。」雷鼎鳴說。

 

新加坡防疫政策值得借鑑


　　雷鼎鳴認為新加坡的防疫政策值得參考，雖然該國認同「與病毒共存」，但絕非「躺平」。「新加坡有很多抗疫政策做得不錯，起碼能看見成果，當地死亡率遠遠低於香港。」他表示港府積極動態清零，效果竟然比新加坡「與病毒共存」差，應審視過程中出了甚麼問題，「新加坡出入境基本上沒有限制，為何死亡率那麼低？值得港府認真思考。」

 


撰文：經濟通記者張可怡

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

156.100

異動股

01024

快手－Ｗ

60.300

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

90.450

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 156.100
  • 01024 快手－Ｗ
  • 60.300
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.450
  • 00460 四環醫藥
  • 1.060
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 163.000
股份推介
  • 02866 中遠海發
  • 1.520
  • 目標︰$1.826
  • 01038 長江基建集團
  • 52.800
  • 目標︰$59.00
  • 00392 北京控股
  • 26.300
  • 目標︰$31.44
  • 01731 其利工業集團
  • 1.030
  • 目標︰$1.40
  • 00168 青島啤酒股份
  • 59.200
  • 目標︰$78.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 349.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.450
  • 00941 中國移動
  • 51.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 156.100
  • 00005 滙豐控股
  • 49.100
報章貼士
  • 03868 信義能源
  • 4.120
  • 目標︰$4.65
  • 00981 中芯國際
  • 15.420
  • 目標︰$17.25
  • 00857 中國石油股份
  • 3.920
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

06/05/2022 11:47  【特首選舉】李家超下午會展舉行造勢大會，料郭炳聯、李澤鉅到場

06/05/2022 11:29  恒指擴大至跌800點兼穿兩萬關，內房跌勢加劇

06/05/2022 10:00  【大國博弈】戴琪:將就中國貨關稅展開諮詢以確定對經濟潛在影響

06/05/2022 09:22  《異動股》匯控(5)低開近3%，英加息四分一厘並警告經濟衰退

06/05/2022 09:19  【聚焦人幣】人幣中間價貶660點子刷一年半低，報6.6332

06/05/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒１億人幣，買中海油沽藥明

06/05/2022 08:31  【大行炒Ｄ乜】四行維持百威亞太評級，匯證大削嗶哩嗶哩目標價

專題透視

新聞>財經熱話

《午市前瞻》專家料港股下試19600 抗跌基建股較水泥股值博

新聞>專訪

【雷鼎鳴專訪】7月通關在望？新加坡防疫政策值得參考（有片）

新聞>大行報告

【大行炒D乜】四行維持百威亞太評級　匯證大削嗶哩嗶哩目標價
品味生活
生活

中環人．溫天納

加息半厘後如何評估資本市場

行政人員

90後創業｜花萬元創純素甜品品牌，進駐K11開舖！4招做好品牌經營！

Shopping What’s On

【母親節｜消費券2022】信和集團商場：送叱咤樂壇生力軍音樂會門票！消費幾多換飛睇MC張天賦、Edan呂爵安現場演出？一文睇晒逾80個商場至筍購物優惠！（不斷更新） 1
DIVA CHANNEL

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「婚前婚後判若兩人，是他性情變了，還是打回原形？」幻想與現實的落差，本就是婚姻的定律？

Beauty

拯救疲累的肌膚！mtm皙白水潤Facial Treatment，冷熱交替，收細毛孔

Beauty

母親節 | 奢寵媽媽好時機！抗衰老、高效修護貴婦級美妝新品推介：Augustinus Bader最新藍鑽面霜、Oribe Hair Alchemy系列
健康好人生 Health Channel
二次感染
易經談疫
缺維他命D增染疫風險？營養師：曬太陽、吃高脂魚！攝取過量又會點？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2022 12:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2022 12:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2022 12:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/05/2022 12:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話06/05/2022
《午市前瞻》專家料港股下試19600 抗跌基建股較水泥股值博
專訪06/05/2022
【雷鼎鳴專訪】7月通關在望？新加坡防疫政策值得參考（有片）
大行報告06/05/2022
【大行炒D乜】四行維持百威亞太評級　匯證大削嗶哩嗶哩目標價
開市Good Morning06/05/2022
溫鋼城仍首選低估值、高股息股　惟總持倉宜少於一半
財經熱話06/05/2022
【虛幣世界】美股道指急瀉千點，加密貨幣一同下挫
中國故事05/05/2022
《神州經脈》財新服務業PMI大走樣　更多中概入美臨時摘牌名單
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金