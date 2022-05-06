  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【英國加息】鄭廣復：英鎊短期仍有沽壓　咩位有支持？

06/05/2022

嘉賓：經濟通資深市場分析師 鄭廣復

 

　　昨天（6日）英倫銀行（BOE）議息後，貨幣政策委員會（MPC）以6對3票通過加息0.25厘，將基準利率上調至1厘的2009年以來高位。該3名MPC委員建議大幅加息半厘。


　　BOE在會議聲明中指出，俄羅斯入侵烏克蘭令環球通脹壓力加劇，且對英國及全球經濟前景造成實質性損害，俄烏戰事及中國的新冠疫情發展都令供應鏈阻斷的憂慮加深。BOE預期英國今年首季GDP增長0.9%，較2月時的預測強勁，第二季則料僅增長0.1%，BOE行長貝利更預期2023年將會收縮0.25%，但強調英國不會陷入技術性經濟衰退（連續兩季收縮）。


　　另外，英國3月份通脹率達到7%，較2月時預測高1個百分點，這主要因為環球鹿源價格及商品貿易價格大幅上升，近期的升勢主要因為環球需求轉向耐用品，以及供應鏈受阻所致。BOE預期指標利率將於2023年中升至2.5厘，之後才逐步回落至2%，通脹率則預期在今年第二季升至9%以上，到今年第四季時平均通脹率將略高於10%。


　　雖然BOE的議息投票結果反映委員傾向更大幅度加息，但經濟衰退的預期導致英鎊受壓，兌美元大跌逾300點子，昨天最低跌至1.2326。然而，不論是受到突如其來的脫歐衝擊，或是2020年新冠疫情的突襲，英鎊兌美元都未曾在月線圖收低於1.20，加上BOE有能力對市場變化作出快速反應，預期1.20仍將是英鎊兌美元的強力支持位，中線料維持在1.20至1.30之間波動。

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=wfcxxI_lLYc

 

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

156.900

異動股

01024

快手－Ｗ

60.250

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

89.750

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 156.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 60.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.700
  • 00460 四環醫藥
  • 1.050
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 163.000
股份推介
  • 02866 中遠海發
  • 1.520
  • 目標︰$1.826
  • 01038 長江基建集團
  • 52.700
  • 目標︰$59.00
  • 00392 北京控股
  • 26.300
  • 目標︰$31.44
  • 01731 其利工業集團
  • 1.020
  • 目標︰$1.40
  • 00168 青島啤酒股份
  • 58.650
  • 目標︰$78.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 350.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.700
  • 00941 中國移動
  • 51.300
  • 00005 滙豐控股
  • 48.750
  • 00388 香港交易所
  • 328.200
報章貼士
  • 03868 信義能源
  • 4.130
  • 目標︰$4.65
  • 00981 中芯國際
  • 15.340
  • 目標︰$17.25
  • 00857 中國石油股份
  • 3.950
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

06/05/2022 14:07  《中國要聞》亞奧理事會:原定9月舉行的杭州亞運會將延期

06/05/2022 11:47  【特首選舉】李家超下午會展舉行造勢大會，料郭炳聯、李澤鉅到場

06/05/2022 11:29  恒指擴大至跌800點兼穿兩萬關，內房跌勢加劇

06/05/2022 10:00  【大國博弈】戴琪:將就中國貨關稅展開諮詢以確定對經濟潛在影響

06/05/2022 09:22  《異動股》匯控(5)低開近3%，英加息四分一厘並警告經濟衰退

06/05/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒１億人幣，買中海油沽藥明

06/05/2022 08:31  【大行炒Ｄ乜】四行維持百威亞太評級，匯證大削嗶哩嗶哩目標價

專題透視

新聞>財經熱話

【跌市買D乜】公用股房託股成跌市避風港　電能港鐵領展靠穩

新聞>FOCUS

【FOCUS】「誠實豆沙包」挫英鎊　歐央行同騎虎難下

新聞>財經熱話

【英國加息】鄭廣復：英鎊短期仍有沽壓　咩位有支持？
品味生活
生活

金錢世界．方元

借錢，誰借錢？問誰借錢？

Shopping What’s On

【母親節｜消費券2022】信和集團商場：送叱咤樂壇生力軍音樂會門票！消費幾多換飛睇MC張天賦、Edan呂爵安現場演出？一文睇晒逾80個商場至筍購物優惠！（不斷更新） 1

市場最熱點

連敬涵：龍頭科技股　跟京東派息機會大唔大？本港今放寬社交距離措施　經濟復甦股齊受惠？
DIVA CHANNEL

Art & Living

ArtInvest：蘇富比拍賣啟示：黃宇興、Loie Hollowell作品價格下降，購藏藝術品要留意「三年定律」？

寫設計．陳丞軒

為澳洲回流的三人家庭築一個「香港家」！既滿載旅行回憶，又能配合孩子下個十年

Watch & Jewelry

EMPORIO ARMANI 2022 春夏腕錶及配飾系列全新上市
健康好人生 Health Channel
懷孕前要控制好體重！研究警告︰健康或過輕女性每年增體重2.5%以上，妊娠糖尿病風險升3倍！
【強檢大廈名單 | 實用連結】新增40大廈！新都城、貝沙灣、又一居上榜！一文睇清強檢大廈名單、14日內確診者居住大廈、疫苗檢測預約及快速測試平台連結（5月6日更新） 6
壓力大、天氣反覆雙夾攻！脾胃濕困！推介飲健脾理氣「洋葱蓮藕瘦肉湯」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2022 15:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2022 15:46
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2022 15:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/05/2022 15:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話06/05/2022
【跌市買D乜】公用股房託股成跌市避風港　電能港鐵領展靠穩
FOCUS06/05/2022
【FOCUS】「誠實豆沙包」挫英鎊　歐央行同騎虎難下
財經熱話06/05/2022
【英國加息】鄭廣復：英鎊短期仍有沽壓　咩位有支持？
財經熱話06/05/2022
【環球動盪】港股曾穿兩萬點 兩板塊須斷捨離！
財經熱話06/05/2022
《午市前瞻》專家料港股下試19600 抗跌基建股較水泥股值博
專訪06/05/2022
【雷鼎鳴專訪】7月通關在望？新加坡防疫政策值得參考（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金