《京城近觀》核酸和彈窗（多圖）

「早安，做核酸了嗎？」最近，北京人見面打招呼都方式都變了，過去問候語是吃飯了沒，現在變成核酸了沒。朝陽群眾都是這樣的，早飯可以不吃，核酸不可以不測。有人說測核酸就像新能源車的電池，捅一次續航48小時，能跑多遠跑多遠。朋友的說笑更真實：從此過上了靠核酸續命的日子。



朝陽區是北京城中心最大的區，常住人口近350萬人，在今輪北京疫情中成為了暴風眼，確診數字最多，最早宣布進行全區大規模核酸檢測，也是目前北京唯一實行全區居家辦公的區域。

光華里社區旁搭建了臨時帳篷，穿著防護服的「大白」準備進行消毒。

朝陽區3-5日進行3次大規模核酸檢測，圖中可見有檢測點排隊做核酸的人不多。





核酸證明成生活剛需

今年的「五一」小長假份外不一樣，相對疫情爆發後的2020年和2021年，今年的「五一」小長假寂靜得多了，去年和前年的娛樂和消費選擇還很多，2020年不能出國，那國內遊也挺好。2021年跨省旅遊叫停了，那巿內郊區遊也不錯。今年的「五一」小長假還是那個辛辛苦苦用調休拼湊出來的小長假，調休就是打亂每周休息兩日的節奏，3個周末多上一天班，拼出一個5天小長假，輕鬆愉快的氣氛一點沒有，哪也去不了，只能委屈巴巴待在家。



今年「五一」前，北京疫情突然嚴重起來，以朝陽區為主封了好幾片區域，不在被封區內的，也不是特別好過。小長假一開始，餐廳堂食停了，只能叫外賣。健身房關了，看電影、表演等室內的活動都不用想，想去公園鍛鍊一下，連逛公園都要48小時內的核酸結果才能進。前兩天還在營業的商場，同樣需要48小時的核酸結果，是有點麻煩，也要且逛且珍惜，說不定隨時就封了，小記附近的世貿天階和國貿商城就是如此。

位於朝陽區的知名商業區建外SOHO出現確診病例，整片商區關閉，寫字樓的底商食肆均暫停營業。

朝陽區是全北京唯一實行全區居家辦公的區域，過去下班時間堵車嚴重的長安街，如今暢通無阻。



健康寶「彈窗」原因各式各樣

「嚴防死守，以快制快」。「五一」假期後北京繼續保持防疫狀態，防控形勢嚴峻複雜。精準防疫是必須的，這導至出現了一批「彈窗」人，之前忙著搶菜的朝陽群眾，之後忙著消彈窗。彈窗就是北京健康寶上的突如其來的彈窗，會覆蓋在那張怎麼都拍不好看的自拍大臉照片上面。健康寶每24小時更新一次，每天起床顫顫巍巍點開手機，感覺就像是打開盲盒，不知道下一秒到來的是綠色大字「未見異常」，還是1到5號小彈窗。



彈窗的出現代表了到過風險地區，可能包括和陽性或確診在某天時空交錯，可能是被電子圍欄抓到，可能是去過境外某個有確診的地方，可能是在封控區的邊緣上班或居住，不封可以，核酸不可不做。原因各式各樣，也有怎麼都搞不明白的，只能歸納為大數據BUG。有的彈窗消解不太難，只要做過核酸結果陰性，凌晨十二點一到健康寶便恢復正常。



上班族不是在核酸的路上，就是在等待核酸結果；有了核酸結果，卻發現彈窗依舊……彈窗是玄學，人在江湖飄，哪有不濕腳。



「天選打工人」上班路上暢通無阻

北京4日開始局部封地鐵站，說是局部，還是挺多的，上午封了40多座地鐵站，下午又封了20多座地鐵站，百多條公交或停運或甩站。北京有朋友早上騎了一個半小時自行車20多公里穿過漫天的飛絮去公司上班，到公司不到20分鐘彈窗又得騎回家。



北京打工仔中出現了一個新種類叫「天選打工人」，指在當今防控措施下，怎麼封都封不住打工路的人。有人小區被封，有人單位被封，有人上班路上地鐵站被封。但有人冥冥之中就被上天選中，一路暢通無阻，你只管專心打工，其餘的事情老天爺替你擺平。

過百條公交線甩站或停運，平日人頭湧湧的東三環某公交站，如今一個等車人都沒有。

國貿地鐵站是其中一個被封的地鐵站，拉上了鐵閘，門口有一名職員值守。



「如果被封在公司，一般會封多久？」那要等全部的核酸結果，估計都陰了大概就能先放回家。可能等一晚，人陰性了不行，還要等環境採樣報告。第二天早上能回家就不錯。



陽光很好，隊伍很長，核酸測著測著假期就結束了，昨天是立夏，北京一下子30度，春天結束了，可核酸還要繼續。

拍攝、撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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