《神州經脈》中央堅持動態清零 滬指險守三千關 人幣兩日瀉千點

人民幣匯價持續走弱，周四晚（5日）外圍市場大跌，中央政治局常委會5日召開會議定調防疫總方針要毫不動搖堅持「動態清零」，要堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。滬深股市周五（6日）低開低走，防疫措施不放鬆，航空、旅遊股重挫，地產股大跌，兩市超3400股飄綠。

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滬綜指在連續四日收高後面臨回吐壓力，低開1.8％後跌幅擴大至逾2％，盤中多次上演三千點「攻防戰」，最終收跌2.16％，報3001.56點，成功守住三千關。深成指勁跌2.14％，創業板指跌1.9％。A股本周只有兩日市，一升一跌之下累跌1.5％。



人行本周累計淨回籠400億元（人民幣．下同）。不過在缺乏外資參與下，交投在假期前繼續淡靜，全日兩市成交7598億元，按日少15.7％。



內地疫情繼續蔓延，各地封控措施持續，多項原計劃在中國舉辦的國際體育賽事宣布延期，據外媒引述亞奧理事會署理會長報道，亞運將會延期至2023年；而已經延期一次、原定今年12月底舉辦的汕頭亞青會將取消；成都世界大學生運動會則宣布二度延期。



今日新聞精選



1. 美國貿易代表戴琪表示，在評估對中國貨的懲罰性關稅一事時，將展開全面諮詢程序，並收集廣泛行業意見，以確定對其關稅對經濟所產生的潛在影響。被問及向中國貨徵收關稅做法是否逼使中國兌現首階段貿協承諾的重要工具時，戴琪指出，將專注於兩國長期的貿易關係，在聚焦考慮與中國的競爭能力的持續有效策略的同時，也希望紓緩美國一般家庭當前的生活困難。美國貿易代表處（USTR）同日發出通知，表示將就2018年開始，因應「301條款」對中國貨品徵收關稅的情況進行全面評估。USTR稱，將於5月7日至7月5日期間進行首階段收集業界意見，涉及價值340億美元中國貨；於6月24日至8月22日期間進行第二輪收集業界意見，涉及160億美元中國貨。此外，中國駐美大使秦剛日前接受美國《福布斯》雜誌專訪時表示，當前中美經貿合作面臨一些困難和挑戰，希望美方停止將商業合作政治化、把貿易當作工具，為投資者提供更多穩定性和可預測性。談到中美第一階段經貿協議時，秦剛強調，中國歷來信守承諾，又指雙方已經取得進展，應該繼續交談。



2. 據內媒引述消息人士稱，印度法院解除了對小米(01810)7.25億美元資產的凍結。印度執法局在上周查封了小米公司的銀行資產，稱發現該公司「以特許權使用費的名義」向三家外國實體非法匯款，其中包括一家小米集團實體。小米否認存在任何不當行為，稱其「向銀行支付的版稅和對帳單都是合法且真實的」。隨後，該公司向印度南部卡納塔克邦高等法院提起訴訟，反對有關決定。本周四，在聽取了小米公司律師的意見之後，一名法官宣布暫停執行理事會的決定。其中一位消息人士表示，作為條件，小米將向印度當局通報特許權使用費等資金轉移情況。根據印度法院網站，該案將於5月12日開庭。



3. 國務院總理李克強5日主持召開國務院常務會議，確定推動外貿保穩提質的措施，助力穩經濟穩產業鏈供應鏈。會議提出五項措施幫扶外貿企業應對困難挑戰，包括盡快出台便利跨境電商出口退換貨政策、開展汽車發動機等保稅再製造試點等。會議決定，一要著力保訂單和穩定重點行業、勞動密集型行業進出口。保障外貿領域生產流通穩定，確定重點外貿企業等名錄並在生產、物流、用工方面予以保障。二要有力有序疏通海空港等集疏運，提高作業和通關效率。用好航空貨運運力，保障重要零部件、裝備和產品運輸。查處外貿貨運價格違法行為。三要盡快出台便利跨境電商出口退換貨政策，支持符合條件的跨境電商企業申報高新技術企業。支持加工貿易穩定發展，將中西部和東北勞動密集型加工貿易納入國家鼓勵產業目錄。探索將大型醫療設備、機器人等納入保稅維修範圍，開展汽車發動機等保稅再製造試點。四要加大對中小微外貿企業信貸投放，支持銀行對暫時受困的不盲目抽貸、斷貸、壓貸，梳理一批亟需資金的予以重點支持等。



4. 國務院總理李克強5日主持召開國務院常務會議，會議指出，量大面廣的中小微企業和個體工商戶是穩經濟的重要基礎、穩就業的主力支撐，當前相關市場主體困難明顯增多，要加大幫扶力度。確保6月30日前全部退還小微企業、個體工商戶增值稅存量留抵稅額，符合條件的中型企業退稅也要提前到這一時限完成。今年國有大型銀行新增普惠小微貸款1.6萬億元，引導銀行加強主動服務。對中小微企業和個體工商戶合理續貸、展期、調整還款安排，不影響徵信記錄，並免收罰息。擴大國家融資擔保基金、政府性融資擔保機構對中小微企業和個體工商戶的業務覆蓋面。盡快出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。據《上海證券報》引述巨豐投顧資深投資顧問鄭楠表示，新增普惠小微貸款引導銀行加強主動服務，將優惠利率直接傳導至中小企業，並有效幫扶中小銀行防控信貸風險。同時，通過優化金融機構內部資源配置，加強科技手段運用，有望大力推廣更加靈活的貸款模式，發展供應鏈金融等。



5. 債券通公司發布債券市場運行報告顯示，4月份，債券通市場參與度保持穩定，債券通交投活躍，月度成交5911億元，日均成交311億元，環比增長10.3％。其中，國債和政策性金融債交易最為活躍，分別佔月度交易量的51％和32％。待償期方面，1年以下和7－10年的債券分別佔月度交易量的31％和35％。此外，交易商協會官網發布公告稱，將債券置換和同意徵集機制引入銀行間債券市場，豐富發行人主動債務管理工具，也更加利於投資人合法權益保護。此次發布的四項制度，一是將債券置換和同意徵集機制引入銀行間債券市場，豐富了發行人主動債務管理工具，也更加利於投資人合法權益保護；二是堅持市場化、法治化的基本理念，在總結前期市場實踐的基礎上，進一步優化違約及風險處置機制，為防範化解市場風險提供有力支撐；三是明確了自律管理措施的實施標準和工作程序，構建起自律管理措施與自律處分措施相互銜接的違規懲戒體系，進一步提升懲戒質效，維護市場良好秩序。



6. 內地通報新冠確診數字再回落，周四新增本土及無症狀逾4600宗。海市本土病例持續下降，前一日新增4269宗本土新冠病例，分別為245宗確診和4024宗無症狀感染，另多12宗本土死亡病例。上海市常委會周四舉行擴大會議表示，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，要全面落實疫情防控各項任務和措施，重中之重是同步做好降新增病例和防疫情反彈。上海市常務副市長吳清周五在上海疫情防控發布會上表示，目前上海已有奉賢、金山、崇明、青浦、松江、普陀、嘉定等7個區和浦東部分街鎮社會面基本清零。北京市衛健委最新通報，周四新增55宗本土確診病例和17宗無症狀感染者。自5日起，朝陽、海淀、房山、通州所涉封控區、管控區、防範區和臨時管控區的公共交通進行運營調整。朝陽全區及公共交通運營調整區域內工作或生活的人員，實行居家辦公和「點對點」閉環管理。北京朝陽區在全區設立292個免費常態化核酸檢測採樣點。



7. 國家開發銀行發布2021年度報告。年報顯示，截至2021年末，國開行資產總額171679.41億元，同比增長0.38％。經營業績方面，2021年實現營業總收入1950.19億元，同比增長12.56％，其中利息淨收入、手續及佣金淨收入均出現同比縮減。實現淨利潤807.94億元，同比縮減32％。2021年，該行大幅計提了資產減值損失，其中信用減值損失766.42億元，較上年末增長逾16.7倍。2021年全年，國開行化解處置風險資產718億元，化解不良貸款205億元。截至2021年末，不良貸款率0.84％，較上年末增加0.05個百分點。資本充足率11.66％，一級資本充足率9.85％，核心一級資本充足率9.84％。此外，國家開發銀行原黨委委員、副行長何興祥涉嫌受賄、違規出具金融票證、違法發放貸款、隱瞞境外存款一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院交辦，由北京市人民檢察院第三分院審查起訴。近日，北京市人民檢察院第三分院已向北京市第三中級人民法院提起公訴。



8. 美國聯儲局大幅加息半厘，並可望在未來持續加息的效果浮現，美匯指數周四紐約尾盤反彈近1％，報103.58，盤中一度接近104，是2002年12月以來最高。人民幣中間價再挫660點子，刷一年半新低；即期匯率（CNY）周五早跟隨中間價大幅低開426點子，全日瀉621點，收報6.6845，創2020年11月4日以來一年半新低。五一假期復市後兩日累挫近千點。交易員表示，周四晚美股崩盤令市場避險情緒升溫，市場對動態清零政策下中國經濟增長前景亦所擔憂。另外，面臨境內外多重因素考驗的人民幣匯率又將迎來一波季節性的衝擊:分紅購匯。彭博匯總的數據顯示，如果不考慮企業自有外匯資金，6月至8月將迎來月均約2050億元的購匯需求，較上年同期增加16％。不過，國際金融協會（IIF）首席經濟學家Robin Brooks等表示，雖然近期人民幣兌美元大跌的速度與幅度堪比2015年8月匯改時期，但預計人民幣匯率不會同當時一樣開啟貶值周期。近期人民幣的貶值是對美元升值的滯後反應，只是一次性的調整，讓貿易加權人民幣指數回歸俄烏戰爭開始前的水平。

撰文：經濟通中國組

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