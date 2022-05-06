【特首選舉】李家超造勢大會千人出席 唐英年、譚惠珠等現身會場

特首選舉唯一候選人李家超周五（6日）下午於灣仔會議展覽中心舉行名為「我和我們同開新篇」的見面會，廣邀選委、競選辦顧問團及主席團成員出席，雲集政商界名人，出席人數超過1000人，包括競選辦副主任黃英豪、信和置業(00083)主席黃志祥、瑞安集團主席羅康瑞、餐飲聯業協會會黃家和、立法會主席梁君彥、商界立法會議員廖長江、選委界陳曼琪、工聯會鄧家彪等。全國政協常委唐英年、基本法委員會副主任譚惠珠及財經事務及庫務局前局長陳家強等亦現身會場。

（Oscar攝）



唐英年冀李家超組強而有力團隊



唐英年估計李家超會高票當選，又讚揚李家超在過去幾周的競選活動，願意落區聽取社會各界的意見，了解他們的困難和憂慮。他又期望李家超能組成一個強而有力的管治團隊，在經濟、社會、民生各方面都做得更好，在動態清零的前提下，首要做到以切實可行的客觀條件與內地通關，更要讓工商、金融界在極之困難的環境下繼續經營下去。他又欣喜李家超願將香港成為中外文化中心的優勢發展下去，令文化作為產業。



陳家強讚李家超真誠 譚惠珠稱政綱務實

基本法委員會副主任譚惠珠（Oscar攝）



陳家強讚揚李家超為人真誠，今次提出的政綱訊息正面，期望新一屆政府在金融和民生等方面有變革。被問及李家超與林鄭月娥的分別，陳家強指他不作比較。



譚惠珠則表示，現時最重要的是香港要走出「議而不決、決而不行」的年代，香港已經付出了很多代價，認為李家超的政綱很務實，若得到大家支持，一定可以進入一個「議而決」的年代。



湯家驊料李家超大機會得九成選票

（Oscar攝）



有份出席的行會成員湯家驊表示，過去有兩屆特首選舉都無競爭，董建華與曾蔭權得票率約為九成，李家超在無其他候選人情況下，很大機會亦得到九成選票，但認為取得全數選票不切實際，因部分選委仍身處內地，無法趕及投票。他又指，李家超過去兩星期每日都有向公眾表達他的訊息，亦有落區接觸市民是好事。



被問及會否加入李家超班底，湯家驊指不會揣測李家超會考慮什麼人作為管治班子，自己會在能力所及下服務香港。

撰文：經濟通採訪組

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