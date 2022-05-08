【特首選舉】李澤楷、郭基輝現身投票，多名選委冀李家超高票當選

行政長官選舉今早投票。今次選舉的唯一候選人李家超，早上大約8時半，抵達主投票站所在的灣仔會展。

(Celia攝)



今屆合資格的1460多名選委，將會按界別，在建議投票時間，到灣仔會展的主投票站投票。李家超是今屆選舉唯一的候選人，須取得逾750張有效的支持票才能當選。當選人由中央任命，在7月1日宣誓後，成為下任行政長官。



李澤楷、郭基輝等現身會場



有份提名李家超的盈科拓展主席、選委李澤楷到場後，一直向在場記者揮手。他曾發聲明稱，期望下任特首讓市民安居樂業，讓香港保持國際金融中心地位，做好大灣區核心引擎，並帶領香港融入國家發展大局，以香港所長服務國家所需。

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金融地產界多名選委代表，亦在9時左右到場投票，包括地產建設商會執委會主席、新鴻基地產執行董事郭基煇等。財經事務及庫務局前局長陳家強形容李家超真誠，認為他有領導能力，可以帶動本港經濟。



譚惠珠認為選舉順利舉行



基本法委員會副主任譚惠珠指，李家超服務市民逾40年，形容市民對他認識好深，背景、行事作風、紀錄、政績都很清楚，對香港事務亦十分熟悉；她續稱，過去20多年有大量助香港發展的建議亦未有執行，形容是次選委對香港十分有認識，認為是次選舉會順利舉行。



盧文端：特首如高票當選具認受性



選委之一、全國僑聯副主席盧文端表示，在新選舉制度下，選委會有廣泛代表性，如李家超能高票當選，代表他有認受性。盧文端相信，李家超政府能做到團結高效，希望他落實政綱提出的措施，不要令市民失望，又希望他盡快爭取與內地通關。

商界選委伍淑清指，投票過程順利，相信新政府會有新展望及新班子，會愈做愈好，對於今次選舉只有一名候選人，她說候選人是人才便可，希望市民通力合作，配合政府政策，令香港變得更好。



吳秋北：建立機制保就業



選委、工聯會主席吳秋北指社會各界對新任行政長官有好大期望，2019年社會事件及疫情下，反映香港管治的短板，下屆政府應提高管治能力。在失業及就業問題，亦要建立一個機制保就業救失業。



李慧琼冀李家超高票當選



民建聯主席李慧琼期望，候選人李家超可以順利及高票當選，希望新任特首在上任後的短時間內，提出政綱更具體的部分。至於政改，她認為要等合適時候，亦非香港本身可以啟動，需要先做好自己，讓中央感到有信心。



狄志遠支持李家超為釋出善意

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身兼選委的新思維主席、立法會議員狄志遠表示，會投票支持唯一候選人李家超。他表示雖然不太滿意李家超的政綱內容，但投票支持是希望釋出善意，攜手做好香港發展，認為對話總比對抗好。

狄志遠表示，今次決定經過黨內深入討論，沒有收到任何來自北京、本地或其他團體的壓力，強調完全是黨內的獨立思考。

撰文：經濟通記者張可怡

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