【特首選舉】李家超：榮幸成功當選 馬上啟動組班工作

高票當選行政長官的李家超召開記者會，他表示榮幸成功當選，感謝選委投票支持，在重要的新崗位，他會更好服務國家、服務香港、服務市民，忠誠堅毅地承擔歷史使命，與市民同為香港開新篇。他說今次選舉因疫情押後，競選時間縮短，但在短短一個月期間，他接觸選委會代表及市民，又落區探訪，市民向他表達回應和意見，令他加深對社會各階層了解，明白大家有多深愛香港，並希望政府多做點事。

(Celia攝)

李家超指，香港回歸25年，未來5年是香港由治及興的關鍵時刻，他作為候任行政長官，要對中央及香港特區負責，會堅定承擔責任、克服困難，堅定維護憲法及基本法，維護法治的核心價值，抵禦來自內外的破壞，維護國家主權、安全及發展利益。施政會以解決市民問題為首位，解決在土地房屋、醫療系統、青年發展等問題。

李家超表示，會馬上啟動組班工作，廣納賢能，邀請有經驗，有能力及熱誠的人士加入團隊。他指在愛國者治港的原則下，會與立法會加強互動，商議協作解決問題。他又指本港長期面對問題並非沒有解決方法，只是過往的成績未如市民預期。新一屆政府會以行動爭取信心、以結果收窄分歧、以成績凝聚互信。一同建議更宜居、開放、和諧，充滿機遇和活力的社會。

(Celia攝)



上任優先解決土地房屋問題



李家超表示，市民最重視土地房屋問題。他會根據政綱，成立兩個司長領導的土地供應統籌組及公營房屋行動小組，其中會要求房屋小組在成立三個月內提交報告及建議。他又指，目前首要工作是組班，因為距離上任只有不足兩個月，但對組班有信心。他指本港不缺人才，而且在愛國者治港原則下，不少有心人希望貢獻，有信心可以找到很多有經驗及能力的人才。

李家超又指，未來要用好十四五規劃的機會，爭取發展及貢獻國家，包括建成國際創科中心及文化之都，並用好香港航空樞紐的優勢等。



23條立法一定要進行



李家超表示，23條本地立法是本港的憲制責任，一定要進行，他將會與政策部門及法律專家研究，適時推動相關工作，他又重申，政改不是他的優先工作，但強調會與不同意見的人士保持溝通。

李家超又表示，感謝所有選委投票，對有8名選委投不支持票，他表示會繼續爭取他們支持，又會以實際行動，讓市民知道他正盡力解決香港的問題。

撰文：經濟通記者張可怡

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