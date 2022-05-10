  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】比特幣周末狂瀉，目前寄望穩守三萬美元

10/05/2022

　　美國債息持續高企，通脹壓力持續，市場繼續消化加息周期，隔晚美股道指再跌逾600點，目前亞洲股市普遍低開低走，加密貨幣無可避免地大幅回吐，比特幣於周末狂瀉，目前企逾三萬美元，市場分析指該關口為「重要支持位」，以太幣目前跌至2200美元水平。


　　Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，最近的加密貨幣下滑主要是技術性主導，而不是加密貨幣的基本面，預計看跌勢頭可能會使比特幣達到28500美元的水平，但要恢復到歷史高位還需要很長時間。相信當華爾街的血洗結束時，比特幣將開始企穩，目前許多投資者仍處於恐慌性拋售模式。


　　另外，算法穩定幣 TerraUSD（UST）自上周六（7 日）開始與美元匯率脫鉤，同樣惹起市場一片恐慌，目前UST跌兩成五至0.744美元，其姊妹幣LUNA亦跌五成至36.51美元。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報30659.64(美元．下同)，升1.94%(24小時比較．下同)；以太幣現報2278.25元，升2.21%；艾達幣報0.6182元，升2.61%；瑞波幣報0.4983元，升2.28%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

143.500

異動股

01024

快手－Ｗ

55.500

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

83.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 143.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 55.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.000
  • 00460 四環醫藥
  • 1.040
  • 09626 嗶哩嗶哩－ＳＷ
  • 141.400
股份推介
  • 00066 港鐵公司
  • 42.900
  • 目標︰$47.00
  • 02866 中遠海發
  • 1.510
  • 目標︰$1.826
  • 01038 長江基建集團
  • 52.750
  • 目標︰$59.00
  • 00392 北京控股
  • 26.000
  • 目標︰$31.44
  • 01731 其利工業集團
  • 1.020
  • 目標︰$1.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 328.000
  • 00992 聯想集團
  • 7.450
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.000
  • 00001 長和
  • 54.750
  • 00388 香港交易所
  • 325.000
報章貼士
  • 01800 中國交通建設
  • 4.520
  • 目標︰$5.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 136.500
  • 目標︰$155.00
  • 00066 港鐵公司
  • 42.900
  • 目標︰$47.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/05/2022 09:26  市場料俄烏戰事升溫，外圍急挫，恒指裂口低開701點

10/05/2022 09:20  【聚焦人幣】人幣中間價續貶235點刷逾年半低，報6.7134

10/05/2022 08:40  【聚焦數據】中國4月美元計出口增3.9%近兩年低，進口持平

10/05/2022 07:50  《匯市走勢》美匯指數升破104大關，再創20年新高

10/05/2022 07:50  《華爾街內望》美股周一再陷拋售潮，標普失守4千點關口

10/05/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４億人幣，買美團沽碧服

10/05/2022 08:37  【大行炒Ｄ乜】三行齊升渣打目標價，滙證升幅逾一成最高

06/05/2022 17:51  《嚟緊炒Ｄ乜》百威亞太業務分散，有望搶先捉緊復甦增長潛力

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】比特幣周末狂瀉，目前寄望穩守三萬美元
人氣文章

新聞>財經熱話

【陶觀天下】美聯儲強勢加息　英央行輕手出招
人氣文章

新聞>香港政情

【特首選舉】李家超：榮幸成功當選 馬上啟動組班工作
品味生活
生活
人氣文章

容我世說．張翠容

小馬可斯皇子復仇，菲律賓家族政治再現
人氣文章

台灣熱話．姚超文

台灣爆「快篩劑之亂」，突顯政治凌駕良知
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

Presentation上文下理連貫好重要！演說時轉換話題，必學14句慣用語句（附實用例句）
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

夏日約會必備優雅、率性Summer Dress！ 3款今季大熱休閒連身裙，告別碎花、盡顯Effortless Chic！
人氣文章

Art & Living

從大會堂看我們的香港：代表時代的符號和集體的回憶，已超越時間的界限
人氣文章

Fashion

Met Gala 2022：Kim Kardashian身穿瑪麗蓮夢露經典古董晚裝！Alessandro Michele 和Jared Leto「 閃靈」登場！Fredrik Robertsson從海底走出來？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食冷飯會中毒？隔夜飯無益？營養師：未必！處理剩飯3個Steps，食得安心
人氣文章
尿頻！尿急！確診後仲會不舉、不育？港大發現染疫倉鼠睪丸萎縮，人類會嗎？專科醫生拆解新冠3大泌尿後遺症！
人氣文章
營養師護髮心得：4種營養素、健康油份缺一不可！仲有護髮孖寶鐵和鋅！吃甚麼攝取足夠？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/05/2022 09:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/05/2022 09:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/05/2022 09:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/05/2022 09:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
財經熱話10/05/2022
【虛幣世界】比特幣周末狂瀉，目前寄望穩守三萬美元
財經熱話10/05/2022
【陶觀天下】美聯儲強勢加息　英央行輕手出招
香港政情08/05/2022
【特首選舉】李家超：榮幸成功當選 馬上啟動組班工作
香港政情08/05/2022
【特首選舉】李家超獲1416票當選特首 得票率99%歷屆最高
香港政情08/05/2022
【特首選舉】李澤楷、郭基輝現身投票，多名選委冀李家超高票當選
香港政情06/05/2022
【特首選舉】李家超造勢大會邀鄧竟成分享　憶述幼時立志做警察
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金