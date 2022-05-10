黃瑋傑：恒指短期支持看19400 科技股博反彈首選美團

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股長假期期間，外圍跌勢未止。美股三大指數連跌兩個交易日，隔晚（9日）以科技股掛帥的納指失守12000點關口，跌幅超過4％，ADR港股比例指較本港上日收市低747點，至19200水平，短期勢必考驗前低位？據報比亞迪(01211)湖南長沙工廠出現事故暫停生產，涉事工廠估計佔整體產量超過兩成。比亞迪ADR折合收報207.37港元，較上周五（6日）本港收市價低逾9％，今日（10日）股價難逃一跌？廣汽集團(02238)公布4月產銷數據，雖然交付量按年降近34％，但新能源汽車埃安品牌上月按年仍錄增長，隨新車項目獲批，以及計劃聯合發起規模逾10億人幣的能源產業基金，潛力再現？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載