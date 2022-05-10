【去蕪存菁】科指跑輸大市 阿里巴巴宜加注嗎？博反彈可吼美團！

港股長假期期間，美股三大指數連跌兩個交易日。科技股沽壓顯著，拖累以科技股掛帥的納指失守12000點關口。港股今早（10日）亦難逃一跌，裂口低開701點，半日跌幅收窄至563點，收報19436點。跌市期間成交增加，半日主板成交已達842億。與美股一樣，跌市元兇是科技股，ATMJ合共拖累恒指238點，科技指數失守四千關，年內累挫32％。科技股捱沽如何是好？所謂「有危自有機」，專家看好一隻龍頭科技股可博反彈！



規範直播打賞反映監管未完 慎防中概股退市危機



本港科技股遭受外憂內患夾擊，疲態盡現。雖然內地近期多次出口術撐科網企業，但最新推出《關於規範網絡直播打賞加強未成年人保護的意見》，提出禁止未成年人參與直播打賞，再燃起市場對科技股的監管憂慮。



不過，大行馬上開腔護航。瑞銀表示，嗶哩嗶哩的直播業務的每用戶平均收入較低，且訂閱偏重於盈利模式；快手的網絡主播有多元的收入來源，包括電子商貿等，認為《意見》對兩股的影響不大，反而對純娛樂的直播平台，如百度(09988)旗下的YY的影響則較大。話雖如此，直播平台股快手(01024)及嗶哩嗶哩(09626)日中分別最多跌逾11%。



科技股弱勢未改，除了內地監管未上外，另一致命原因，相信與外圍加息及中美關係因素息息相關。美國加息、縮表步伐明朗化，刺激十年期國債債息一度抽升至3.2厘，創三年半新高。高估值、低股息率的科技股紛紛遭拋棄，納指今年至今已跌近26％，本港科指面對相同命運，年內滑32％。



此外，中概股退市危機未見緩和，為阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)等中概科技股添上重重陰霾。上周五（6日）有傳美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）官員抵達北京，正與中方就中概股審計協議進行談判。若會談有成果，美方年內或派出團隊赴中國進行審計現場檢查。驟眼看似乎是好消息，不過，美國證交會昨日（9日）再將11企列入「預定摘牌名單」，包括滴滴、陸金所及趣頭條等，上榜企業數目累計達139間。



ATMJ去蕪存菁 博反彈吼美團



科技股持續走弱，要去蕪存菁，必先了解其強弱程度。以平均線分布及相對強弱指數（RSI）看，ATMJ全部均在250天及100天平均線以下，弱勢顯而易見。若要在板塊中選股博反彈，當然要選相對強勢的股份。四股之中，非美團(03690)莫屬。



美團的平均線分布形勢不至於全面利淡，即時段愈長、在圖表上的位置愈高，且不論以年內低位或上月低位計，其反彈幅度均最大。



輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》上表示，美團為短線博反彈首選，建議止蝕位可放上月低位約130元。



至於高位持有阿里巴巴者，不宜溝貨，反而應趁反彈減持。他指出，阿里巴巴屬於弱勢股，目前一浪低於一浪的走勢未改，加上市場對利淡消息敏感，股價易跌難升。事實上，上周「馬某某」事件曾令股價挫逾9%，足證市場杯弓蛇影，對阿里巴巴的信心脆弱。



黃師傅並提醒，市況波動下，投資者買入股份博反彈後，若股價不升反跌，跌穿止蝕位便應嚴格執行止蝕，切忌以「長揸」心態持貨。





撰文：經濟通通訊社記者葉嘉兒

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