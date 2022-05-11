【虛幣世界】比特幣輕微反彈，目前企於31000美元水平

隔晚美股三大指數走勢不一，但情況略為回穩，加密貨幣市場走勢喘定，市場仍在消化LUNA幣的走勢震盪，以及UST幣與美元匯率脫鉤後的反應。分析指目前比特幣的交投輕微上升，但似乎上行空間已經有限。ANB Investments首席執行官Jaime Baeza認為，宏觀經濟事件為市場帶來壓力，其中通貨膨脹以及中央銀行對股票和數字資產的貨幣政策收緊，而比特幣最近的下跌歸因於與 UST 脫鉤有關。



他認為，LFG 通過出售比特幣儲備來捍衛匯率的決定，加速了更廣泛的加密貨幣市場的拋售，因為恐慌蔓延，而且更接近黑天鵝的系統性風險事件迫在眉睫。



據經濟通據數顯示，比特幣現報30987.33(美元．下同)，跌0.09%(24小時比較．下同)；以太幣現報2349.51元，升0.32%；艾達幣報0.6252元，跌0.54%；瑞波幣報0.5135元，升0.097%。



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