熊麗萍料港股反彈乏力 摩通傳誤評對科技股刺激有限

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

據報摩根大通在3月中旬一份關於科技股的報告出錯，錯誤以「不宜投資」形容科技股，其後科技股遭拋售。如何評估事件對科技股的影響？乘聯會預料5月新能源車有望重拾按月高增長，惟內地疫情仍困擾車企生產，車企前景不宜太樂觀？理想汽車(02015)上季虧損按年大幅收窄，但公司料次季才反映疫情衝擊，股價難有起色？

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