【跌市買D乜】受惠補貼加碼及穩定煤價國策 中資電力股成避險佳選

今日(12日)港股弱勢持續，低開低走，惟中資電力股卻普遍逆市造好，除因其一向有避險作用，估值及息率吸引外，也因受惠國策。國務院總理李克強昨日(11日)表示，加碼再向電企撥500億人幣補貼，另發改委早前再出手穩定煤價，電煤市場或於今個月起執行新設價格區間，而煤炭進口關稅亦調整至零，或有助增加供應使煤價回落，降低發電成本。事實上，電力股在多項政策支持下，股價近幾日普遍穩步上升。





(華潤電力網頁截圖)

李克強：再向發電央企撥500億人幣補貼 安全有序釋放煤炭產能

李克強昨日主持召開的國務院常務會議指出，受新一輪疫情、國際局勢變化的超預期影響，4月份經濟新的下行壓力進一步加大，要著力穩住經濟大盤。會議要求確保能源供應，在前期向中央發電企業撥付可再生能源補貼500億元(人民幣．下同)、通過國有資本經營預算注資200億元基礎上，將撥付500億元，注資100億元，支持煤電企業紓困和多發電，決不允許出現拉閘限電，並要優化政策、強化協調，安全有序釋放先進煤炭產能。



前幾天，李克強已經警告當前就業形勢複雜嚴峻，因北京和上海收緊對居民的限制以遏制疫情。李克強在全國穩就業工作電視電話會議上要求各地區部門加大就業優先政策實施力度，幫助企業留住崗位、挺過難關。

電煤市場將執行發改委新設價格區間 調整煤炭進口關稅至零

此外，國內電煤市場自5月起有望執行發改委新設立的價格區間，目前電力企業正加緊與煤炭企業的談判，爭取盡量多的長協煤能真正落實區間價格。發改委發文指，簽好煤炭中長期合同是穩定煤炭供需雙方利益關係、促進上下游協調發展的重要手段。煤炭供需雙方可在國家和地方有關文件明確的煤炭中長期交易價格合理區間內，採取多種方式確定具體價格水平，但無論採取「一旬一定價」、「一月一定價」、「一年一定價」，還是通過「基準價加浮動價」等方式，煤炭中長期合同的實際交易價格均應在合理區間內。

另早前國務院關稅稅則委員會發公告指，為加強能源供應保障，推進高質量發展，決定自2022年5月1日至2023年3月31日，對煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率。華聞期貨點評稱，該政策的主要目標是降低進口成本，但考慮到當前進口價差倒掛嚴重，即使按照零關稅水平計算，同質焦煤國外價格仍高出國內近400元人民幣/噸，政策對當前供應端衝擊影響較小，對遠期供應會產生一定程度的增長預期。

中銀國際：可再生能源轉型投資價值將顯現 可買中國電力華能國電



中銀國際早前將電力板塊上調至「超配」評級，指首季電力企業的火電板塊可能仍面臨大範圍的虧損，但今個月動力煤價格新規的執行有望令情況有所好轉。預計今年下半年之後火電的點火差價將恢復到110元/兆瓦時以上，這將有助於提高火電利潤的能見度。有大規模新能源投資的企業情況會更好，因新項目將帶來利潤的快速增長。進入5月後，投資者可能在火電逐漸止損、疫情緩解後更願意重新評估電力企業向可再生能源轉型的投資價值。

個股方面，中銀國際指，中國電力(02380)在「十四五」開局之年，公司加大新能源開發節奏，2021年風電裝機幾乎翻一番，光伏裝機容量大幅提升30.39%，在加大風光開發的同時有序剝離煤電資產。截至2021年底公司合併裝機2893.2萬千瓦，清潔能源裝機佔比達到52.16%。相較於其他傳統火電轉型企業，公司電源結構更加均衡，風光優異的表現緩解公司火電一定的虧損壓力，維持「買入」評級，目標價4.7港元。另將華能國電(00902)評級升至「買入」，目標價5.3港元。

摩通：龍源電力可受惠補貼加速回收 美銀：升目標價至27.2元



摩根大通則指，受到高基數效應影響，今年首季風電利用小時數錄得按年下跌，令覆蓋的風電股首季盈利下降23%至28%，惟預期基數效應影響將在次季以後緩和。龍源電力(00916)可受惠於補貼回收速度改善及資產注入等催化劑，列為首選，維持「增持」評級，但基於產能利用率下降趨勢，將2022至24年盈利預測下調6%至8%，目標價由24.05港元下調至23.1港元；其次看好大唐新能源(01798) ，同樣維持「增持」評級，目標價由4.15港元下調至3.85港元。



美銀證券指，龍源電力去年經常性每股盈利按年升18%，均高於該行及市場預期約1%，且集團新的風力發電機效益較5年前安裝的增加30%，有助進一步提升利用小時，另預期集團債務成本可能會進一步下降，目標價由25.4港元上調至27.2港元，重申「買入」評級。



官媒：煤電大規模退役不現實 可發揮兜底保障作用



另方面，官媒《經濟日報》上周撰文指，中國提出「雙碳」目標以來，一種聲音愈來愈強烈，即實現碳中和就是要讓煤電機組盡快退役，為清潔能源騰出空間，但煤電大規模退役並不現實，更合理的做法是逐步由提供電力電量的主體電源轉變為電力電量並重的支撐性和調節性電源，最終實現煤電有序退出。未來，在嚴控煤電項目的同時，要充分發揮煤電的兜底保障作用和靈活調節能力，實現減排減污降能耗，提供綜合服務，實現角色轉變。

中資電力板塊今日逆市延續強勢，其中潤電及龍源電力半日都升逾1%，其他電力股亦普遍靠穩。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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