【虛幣世界】比特幣略為反彈，其他主流幣繼續急挫
13/05/2022
比特幣曾一度跌至26000美元後反彈，目前企吻在29000美元水平。盡管UST的匯率崩盤後，官方似乎已經捨棄拯救LUNA幣，並主力維持UST幣價。而其他主流貨幣都一片紅海，SOL、CRO、ADA 和 MATIC一度下跌約 10%， SAND 和ATOM分別下跌14.5%和9%。
據經濟通據數顯示，比特幣現報29889.11(美元．下同)，升2.69%(24小時比較．下同)；以太幣現報2154.05元，升3.31%；艾達幣報0.5378元，升3.70%；瑞波幣報0.4225元，升1.27%。
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