溫鋼城：港股反彈目標廿天線 三招蟹民自救法！

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

今日是「黑色星期五」，惟觀乎隔晚（12日）納指靠穩，且恒指上日低位沒跌穿周二（10日）低位，近日指數並與4月底的RSI背馳，港股短期有望喘定跌勢？長實集團(01113)時隔11個月重啟回購，兩日合計斥逾3000萬元；領展(00823)則斥11億元收購3個內地物流資產，當中兩個項目已營運，預計自7月起每月租金收入增加至少410萬元人民幣。公用、本地等防守股，應如何選擇？中芯(00981)首季毛利率超出指引，惟今季指引審慎，芯片股未屆買入時機？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載