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溫鋼城：港股反彈目標廿天線 三招蟹民自救法！

13/05/2022

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　今日是「黑色星期五」，惟觀乎隔晚（12日）納指靠穩，且恒指上日低位沒跌穿周二（10日）低位，近日指數並與4月底的RSI背馳，港股短期有望喘定跌勢？長實集團(01113)時隔11個月重啟回購，兩日合計斥逾3000萬元；領展(00823)則斥11億元收購3個內地物流資產，當中兩個項目已營運，預計自7月起每月租金收入增加至少410萬元人民幣。公用、本地等防守股，應如何選擇？中芯(00981)首季毛利率超出指引，惟今季指引審慎，芯片股未屆買入時機？

 

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