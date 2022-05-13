瑞聲首季盈利大跌大行紛降目標價 惟股價低殘見反彈

手機設備股瑞聲科技(02018)昨日(12日)中午公布今年首季業績，淨利較去年同期下跌逾六成，毛利率大跌至19.5%，而管理層料次季收入仍受壓，瑞聲昨午後股價一度急跌逾半成，收市仍跌近4%，績後即遭多間大行下調目標價，其中美銀最熊，僅看14.3元，不過可能因業績疲弱在市場預期中，且大行目標價仍大多高於低殘現價，瑞聲經昨日一跌後今日(13日)股價見反彈。

(瑞聲科技網頁截圖)

首季淨利跌61%毛利率大跌至19.5% 料次季收入仍受壓

瑞聲科技首季淨利2.05億元(人民幣‧下同)，同期比跌61.4%。每股基本盈利跌61.2%至0.17元。收入達48.96億元，同期比增14.1%；而毛利則錄9.57億元，同比跌28.4%。毛利率19.5%，同期比跌11.6個百分點。



投資者關係總監黃美娟指，受疫情、智能手機市場需求趨弱、全球貨幣政策變化以及地緣政治等影響均反映在首季業績上，預料次季收入仍將受到一定壓力，但強調集團內部已作調整以尋找業務多元化，並針對客戶需求靈活調整其產品結構，首季關鍵客戶的市場份額也在逐漸增加，海外客戶份額持續保持穩定。投資者關係高級經理趙輝補充指，第二季向來是手機行業的淡季，由於集團在全球市場份額非常高，料次季收入將受到季節性影響。

瑞聲：對全年業績謹慎樂觀 今年光學模組出貨量料達1.2億

執行董事莫祖權表示，對今年業績保持謹慎樂觀，一方面旗下每個業務均有很多機會，但同時市場上的不確定性以及宏觀因素或會影響到其計劃，預料今年將錄得比較正常的增長，但強調對此保持謹慎。



瑞聲首季光學模組出貨量達到4200萬，按季提升129.3%。趙輝認為，相關增長在手機銷量下滑的情況下是非常不容易，顯現去年以來集團業務拓展的結果，有信心今年光學模組出貨量將達到1.2億以上。從中長期來看，當晶片供需逐漸回穩，手機市場對光學傳感器的要求將更高，相信其VCM產品將獲良好的市場空間，產品單價和毛利率將見回升。另首席財務官郭丹表示，上海周邊一些廠房在4月因封控而關閉，但現時已經恢復，集團期間與客戶溝通，並調整產業鏈中關鍵零件的安排，以保證交付不受影響。

美銀：對智能手機市場需求看法謹慎 目標價降至14.3元

美銀證券發表研究報告指，瑞聲科技首季手機鏡頭模組收入貢獻上升，整體收入表現好過預期，但經營利潤率受到主要客戶的平均售價下降及疫情期間成本上升所影響，期內按年跌10個百分點至4.9%，遜預期。中國智能手機疲弱，加上迎來主要客戶蘋果的淡季，管理層預期第二季銷售額將按季下跌，惟自第三季銷售額起將開始復甦，但美銀對智能手機市場需求仍保持謹慎看法，指中國及歐洲巨集觀經濟疲軟，加上美元升值，可能導致新興市場購買力減弱，將目標價由16元下調至14.3元，重申「跑輸大市」評級。





瑞信則指，瑞聲首季毛利率大幅下跌，是由於產品均價受壓所致，預期第二季盈利仍然受壓。整體業務料仍受Android需求疲軟、市場競爭加劇等因素影響，而瑞聲旗下崑山工廠於4月停工，影響收入約3%至5%，疫情及封城將導致第二季毛利率受到約0.5至1個百分點的負面影響，由於第二季是主要客戶的出貨淡季，預計收入及盈利會下跌，目標價下調6%至18.2元，維持「中性」評級。

大和：首季業績如預期般疲弱 削目標價至20元

另大和指，瑞聲首季業績如預期般疲弱，雖收入增長較該行及市場預期高約15至20%，但因平均銷售價格承壓和不利的產品組合，期內毛利率19.5%，低於該行及市場預期。不過，儘管市場需求在疫情下仍存不確定性，但瑞聲依然對全年前景有信心，預料次季毛利率將繼續改善，並相信下半年業績將受光學和機械組件等新業務帶動。預計集團盈利增長將於下半年復甦，估計在穩定的蘋果訂單、Android手機配置升級和光學業務的毛利回升下，於2023至24年盈利將按年增長20至39%，重申「買入」評級，目標價由24元下調16.7%至20元。

摩通則指，瑞聲科技首季業績差過預期，維持對公司前景保守看法，因為今年智能手機銷量疲軟、光學產品的競爭持續，以及毛利率較低的外殼和鏡頭模組銷售佔比增加，導致毛利率攤薄。因應光學產品毛利率復甦路徑不確定，汽車業務的貢獻輕微，以及可能難以向客戶轉嫁勞工及原材料通脹成本，維持「中性」評級，目標價22.1元。

瑞銀：客戶價格壓力致毛利率大跌 目標價37元



瑞銀指，瑞聲今年首季純利按年跌61%，較該行預期低11%，較市場預期亦低12%，主要由於首季內地手機市場需求疲弱及來自客戶的價格壓力所致。雖然在光學業務市佔擴張下，首季收入超出預期，但主要客戶的價格壓力導致毛利率按年及按季大幅下跌，低於該行及市場預期。預計瑞聲手機零部件業務將持續受壓，繼續觀察其在汽車領域的新業務是否會取得成果，維持「中性」評級及目標價37元。

瑞聲半日升3.36%收報16.62元，成交1.62億元。其他手機設備股亦普遍造好，舜宇光學(02382)升1.47%報96.7元，比亞迪電子(00285)升4.19%報14.44元，高偉電子(01415)升0.14%報7.17元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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