MSCI中國指數新貴落鑊 東方海外漲逾8%

MSCI公布半年度指數檢討結果，其中最值得關注的是MSCI中國指數，被納入股份料將獲大量被動資金跟蹤，而在被動資金買貨前，多隻新貴今日(13日)已偷步炒上，其中東方海外(00316)升逾8%表現最佳，廣汽集團(02238)及特步(01368)都升逾半成。不過，大摩近日發表報告，雖指MSCI中國指數已近熊市尾聲，但同時下調目標，又指恒指最差或跌至17000點，炒賣相關指數股也要小心，宜見好就收。

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東方海外廣汽招金等獲納入 將獲大量被動資金跟蹤



MSCI是一間制定指數公司，提供投資數據分析，按各不同類型主題及市場發行指數，MSCI指數對投資者而言有一定地位，因為他們可按指數調整各自的投資比重。今次MSCI指數檢討結果涉及MSCI中國指數、MSCI中國A股在岸指數以及MSCI中國全股票指數，將於5月31日收市後正式生效，意味被動資金當日換馬。其中最值得關注的是MSCI中國指數，因為該指數被嵌套進MSCI新興市場指數，因此股票進入MSCI中國指數，便意味著進入了MSCI全球標準指數系列，從而獲得大量被動資金跟蹤。



在此次調整中，MSCI中國指數將新納入33隻中國股票，包括28隻A股標的；剔除44隻，其中包括21隻A股。在新納入名單中，市值最大的前三隻股票分別是東方海外、廣汽集團、華熙生物(滬：688363)，港股中另有招金(01818)、特步及泡泡瑪特(09992)獲納入。

多隻內房股遭剔出 東方海外廣汽同時納入其他指數

MSCI中國指數剔出股份也值得留意，當中包括雅居樂(03383)、富力(02777)、合景泰富(01813)、寶龍地產(01238)、世茂服務(00873)及融創服務(01516)等多隻內房股及物管股；另康方生物(09926)、中教(00839)、國美零售(00493)、理文造紙 (02314)、高鑫零售(06808)、微盟(02013)等也遭剔除。不少被剔出的股份轉入MSCI中國小型股指數，該指數共加入40隻股份，包括澳優(01717)、奈雪的茶(02150)等，同時剔出47隻股份。



此外，MSCI中國A股在岸指數將新納入21個成分股，前三大新股為百濟神州(06160)、晶科能源(滬：688223)、廣汽集團，剔除15隻成分股。MSCI中國全股票指數則新增32隻個股，剔除49隻股票，以總市值計，最大的三隻新增個股為晶科能源、東方海外和廣汽集團。跟蹤上述兩隻指數的海外資金相對較少，調整或不會帶來顯著的資金進出。

大摩：恒指最差或跌至17000點 MSCI中國指數近熊市尾聲

另外，摩根士丹利近日發表報告，雖然下調恒指及MSCI中國指數等目標價，指最壞情況恒指會在明年中前跌至17000點，但同時指經歷14個月的調整後，MSCI中國指數將近到達熊市尾聲，縱使末段走勢仍然顛簸。基本情況下，預測恒指在明年中前見21500點，較4月初的預測下調1100點。大摩同時下調對國指、MSCI中國指數及滬深300指數的預測，其中MSCI中國指數由4月初預測75點下調至明年中前見70點。



大摩指這輪跌勢結合估值重估、疫情、地緣政治局勢及美國聯儲局加息等影響，但目前已朝著熊市後期進發，且近日中央政治局會議釋放正面訊號，應可把焦點放在監管重置、加強基建及放寬購買房地產限制，因此看好原材料、工業股、公用股，但對消費相關行業如汽車及必需品股持審慎態度。惟大摩維持中資股「與市場同步」評級，指相關利好因素或會被上述負面因素抵銷。





東方海外今日升8.63%收報221.6元，成交5.03億元，廣汽亦升6.78%報6.77元，特步升5.38%報10.38元，泡泡瑪特則升4.71%報31.15元，招金升1.58%報6.43元，百濟神州亦升7.6%報80元。至於被剔除的股份有部分逆市下跌，富力跌2.89%報2.69元，國美跌1.3%報0.38元，理文造紙跌0.27%報3.66元，高鑫零售跌1.26%報2.35元。

多隻MSCI中國指數新貴炒上，其中東方海外升逾8%。(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組 整理：李崇偉



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