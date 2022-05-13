李澤楷：ViuTV首季廣告收入雙位數增長 視乎股東利益增加MIRROR演唱會場次

電訊盈科(00008)周五（13日）舉行股東會，電盈主席李澤楷於股東大會上表示，在本港第五波疫情下，本港經濟受到挑戰，不過公司旗下的免費電視台ViuTV黃金時段收視率，以及數碼串流收視率均獲得大量提升，其中20－49歲的年齡層增長更為明顯，又透露首季ViuTV廣告收益錄雙位數增長。旗下男團MIRROR演唱會優先訂購反應熱烈，李澤楷就指會視乎需求及股東利益考慮MIRROR演唱會加場及增加門票供應。

（電盈股東會網上截圖）



電盈：ViuTV首季廣告收益錄雙位數增長



他指出，雖然疫情下廣告客戶開支變得審慎，不過公司仍得到新舊客戶支持，令公司第一季廣告收益錄得雙位數字增長，公司會繼續投放資源拓展內容製作及藝人管理等業務，目標可衝出香港。



企業方案業務方面，他指出，公司在數碼轉型的大環境下保持優勢，內地、香港及東南亞的業務都進展良好，另外香港電訊(06823)的光纖與5G融合為客戶提供可靠服務，推動本港智慧城市發展。他續指，公司將保持核心優勢，在充滿挑戰的環境下繼續向前，隨著香港防疫措施開始放鬆，公司將把握機會增值自己，為股東創造更大價值。



李澤楷：視乎需求考慮未來會否增加MIRROR演唱會次數及門票

（Carter攝）



有電盈股東於會上查詢會否可更容易購入MIRROR演唱會門票，電訊盈科主席李澤楷回應指，公司會再視乎需求及股東利益，考慮未來會否增加演唱會次數及門票供應，以後會作適當調整，令客戶可更易看到演唱會。他續指，ViuTV的成功不單止靠MIRROR，亦有許多有潛力的藝人，又指ViuTV的發展不錯，EBITDA去年開始轉盈，比預期早兩年。



另外，有股東向李澤楷詢問可否列出12位MIRROR成員名稱，李澤楷未有回答，但他指出，現時MIRROR正處於收成期，而旗下仍有50名藝人正在投資期，他得悉觀眾對藝人的要求高，強調管理團隊每日都會檢視，又預期未來數年內可產生更多海外收入。



至於OTT業務方面，他指出，公司位於東南亞的OTT業務名列前茅，現時見到其他串流平台如Netflix及Disney+以高成本不停製作節目，不過強調公司對節目成本將維持審慎，股東可放心。



香港電訊：截至3月底5G滲透率達24% 目標今年達3成或以上

（香港電訊股東會網上截圖）



另外，香港電訊(06823)周五亦舉行股東會，身兼香港電訊主席的李澤楷於股東大會上表示，本港的第五波疫情為今年首季帶來影響，市場上充滿負面情況，本地生產總值亦倒退，不過公司在保持自身增長同時協助其他企業，強調公司將與香港各界同心協力，隨著社交距離開始放寬，對公司發展審慎樂觀。



李澤楷指出，在疫情社交距離措施下，公司旗下的Now TV為市民提供免費娛樂，鼓勵市民留家抗疫，另外亦繼續獲得英超聯賽的獨家播放權，連同網球、F1方程式等比賽播放權，已獲得多種不同體育項目的播放權。至於即將舉行的世界盃，他指出，公司會致力提供服務，在符合股東利益及成本效益下，將研究有關事宜，但不保證可成功投得。



他續指，疫情令漫遊業務收入大減，不過在家工作需求下，寬頻的需求亦上升，另外電商及遙距醫生等業務亦正持續上升，強調公司會繼續維持穩定派息政策。



李澤楷指出，截至今年3月底，公司的5G用戶滲透率達24%，目標今年達30%或以上；又指過去12個月的每用戶平均收入（ARPU）每月平均增加70港元。去年公司推出與MIRROR的聯乘合作，他指出，會繼續利用集團內不同公司的資源及優勢，提升公司的市場經濟優勢。



撰文：經濟通採訪組

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